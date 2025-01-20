Yoğun Olduğu İçin Hiçbir Şekilde Kız Arkadaşına İlgi Göstermeyen Adam Sinirleri Bozdu

İlişki içerisinde ilgi çok önemli bir konu. İlgisizlik, bir süre sonra ayrılığa beraberinde getirebiliyor. Bir kullanıcı da erkek arkadaşının 'yoğun' olduğu için kendisine ilgi göstermediğini öne sürdü. Erkek arkadaşın o tavırları, görenlerin sinirlerini bozdu. Sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

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