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Yoğun Olduğu İçin Hiçbir Şekilde Kız Arkadaşına İlgi Göstermeyen Adam Sinirleri Bozdu

Yoğun Olduğu İçin Hiçbir Şekilde Kız Arkadaşına İlgi Göstermeyen Adam Sinirleri Bozdu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.01.2025 - 12:38

İlişki içerisinde ilgi çok önemli bir konu. İlgisizlik, bir süre sonra ayrılığa beraberinde getirebiliyor. Bir kullanıcı da erkek arkadaşının 'yoğun' olduğu için kendisine ilgi göstermediğini öne sürdü. Erkek arkadaşın o tavırları, görenlerin sinirlerini bozdu. Sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

İşte detaylar...

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İlişki içerisinde ilgisizlik zaman zaman can sıkabiliyor. Bu can sıkıntısı, belirli bir süre sonra çiftleri ayrılığa götürebiliyor.

Bir kadın da sevgilisinin kendisine yazdığı şeyleri paylaştı.

Bir kadın da sevgilisinin kendisine yazdığı şeyleri paylaştı.

Gönderisinde erkek arkadaşının "yoğun olduğunu" ve kendisine "ilgi göstermediğini" dile getirdi.

Gönderisinde erkek arkadaşının "yoğun olduğunu" ve kendisine "ilgi göstermediğini" dile getirdi.

Bu duruma sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.

Bu duruma sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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