Mutlu Hissettikleri Anları Paylaşarak Görenlere Tebessüm Ettiren Kişiler
Mutlu Hissettikleri Anları Paylaşarak Görenlere Tebessüm Ettiren Kişiler
Mutluluk bazen paha biçilemez bir hazine gibidir; öyle anlar vardır ki, tekrar tekrar yaşamak isteriz. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı sosyal medyada bir fotoğraf paylaşarak diğer kullanıcılara mutlu oldukları anları sordu ve birbirinden güzel cevaplar geldi. Gelen yanıtlar, tebessüm ettirdi. İşte gelen yanıtlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, "Ben bu hissi özledim" diyerek bir fotoğraf paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diğer kullanıcılar da bu duygunun benzerlerini söyleyerek kendilerine hak verdirdi. İşte kullanıcıların mutlu mu mutlu olduğu anlar:
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın