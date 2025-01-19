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Mutlu Hissettikleri Anları Paylaşarak Görenlere Tebessüm Ettiren Kişiler

Mutlu Hissettikleri Anları Paylaşarak Görenlere Tebessüm Ettiren Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.01.2025 - 00:13

Mutluluk bazen paha biçilemez bir hazine gibidir; öyle anlar vardır ki, tekrar tekrar yaşamak isteriz. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı sosyal medyada bir fotoğraf paylaşarak diğer kullanıcılara mutlu oldukları anları sordu ve birbirinden güzel cevaplar geldi. Gelen yanıtlar, tebessüm ettirdi. İşte gelen yanıtlar...

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Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, "Ben bu hissi özledim" diyerek bir fotoğraf paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, "Ben bu hissi özledim" diyerek bir fotoğraf paylaştı.
twitter.com

Diğer kullanıcılar da bu duygunun benzerlerini söyleyerek kendilerine hak verdirdi. İşte kullanıcıların mutlu mu mutlu olduğu anlar:

Diğer kullanıcılar da bu duygunun benzerlerini söyleyerek kendilerine hak verdirdi. İşte kullanıcıların mutlu mu mutlu olduğu anlar:
twitter.com

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twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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