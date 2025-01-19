Düğüne Saatler Kala Risk Alıp Nişanlısını Terk Etmek Zorunda Kalan Kadından İlginç Açıklamalar
Düğüne Saatler Kala Risk Alıp Nişanlısını Terk Etmek Zorunda Kalan Kadından İlginç Açıklamalar
Hayatta bazen her şey yolunda gibi görünse de içten içe doğru olmadığını hissedebilirsiniz. Özellikle büyük bir dönüm noktasındaysanız, bu hisler sizi derin bir çatışmaya sürükleyebilir. İşte Alexis Saya’nın hikayesi tam da böyle bir çatışmanın ürünü. Hayalini kurduğu düğün sabahında, yanında uyuyan nişanlısına sadece beş kelime söyleyerek tüm hayatını değiştirdi. Bu cesur kararıyla yalnızca kendi hayatını değil, çevresindekilerin de beklentilerini altüst eden Alexis’in hikayesi, doğru olanı yapmak için risk almanın ne kadar zor ama bir o kadar da gerekli olduğunu hatırlatıyor.
İşte detaylar...
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İlişkinin belirli bir aşamasında yanlış bir yerde olduğumuzu fark edebilir ve oradan uzaklaşmak isteyebiliriz. Bu farkındalık, evliliğe saatler kala bile olabilir.
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23 yaşındaki Alexis'in başına gelen ise tam olarak bu. Alexis Saya, düğün sabahına büyük bir heyecan ve mutlulukla uyanmayı beklerken, içinde kopan fırtınalar her şeyi değiştirdi. Henüz 23 yaşında olan Alexis, yatağında nişanlısıyla yan yana yatarken, hayatının en zor ama en doğru kararını verdi.
"Kararı ben vermişim gibi hissediyordum ama aynı zamanda kontrolüm dışında gibiydi. Çok zordu. Hemen annemi aradım, kız kardeşim ise aileye haber vermeye başladı. Evde kalıp insanların tepkilerini görmek istemedim. O yüzden nişanlımdan kızımızı alıp gitmesini rica ettim.”
Alexis, o dönemde işsiz bir ev hanımıydı ve tüm maddi desteği nişanlısından geliyordu. Kararının ardından kızını alıp annesinin yanına gitti ve eski apartmanına geri döndü. Karar sonrası pişmanlık yaşadığını itiraf ediyor.
“Bu, kızımın tek çocukluğu ve ben onun sorumluluğunu taşıyorum. Eğer bu karar onun için en iyisiyse, doğru olanı yapmışımdır.”
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“Birlikte çok gençtik ve hatalar yaptık. Bilinçli olarak genç yaşta bir çocuk sahibi olduk, bu asla pişmanlık duyacağım bir şey değil. Ama aramızdaki problemler hep devam etti.”
“Ailem bile ‘Neden bu kadar bekledin?’ dedi. Ben de düğün sabahına kadar evleneceğimi düşünüyordum. Ama o sabah uyanınca yapamayacağımı anladım.”
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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