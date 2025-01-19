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Düğüne Saatler Kala Risk Alıp Nişanlısını Terk Etmek Zorunda Kalan Kadından İlginç Açıklamalar

Düğüne Saatler Kala Risk Alıp Nişanlısını Terk Etmek Zorunda Kalan Kadından İlginç Açıklamalar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.01.2025 - 19:52

Hayatta bazen her şey yolunda gibi görünse de içten içe doğru olmadığını hissedebilirsiniz. Özellikle büyük bir dönüm noktasındaysanız, bu hisler sizi derin bir çatışmaya sürükleyebilir. İşte Alexis Saya’nın hikayesi tam da böyle bir çatışmanın ürünü. Hayalini kurduğu düğün sabahında, yanında uyuyan nişanlısına sadece beş kelime söyleyerek tüm hayatını değiştirdi. Bu cesur kararıyla yalnızca kendi hayatını değil, çevresindekilerin de beklentilerini altüst eden Alexis’in hikayesi, doğru olanı yapmak için risk almanın ne kadar zor ama bir o kadar da gerekli olduğunu hatırlatıyor.

İşte detaylar...

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İlişkinin belirli bir aşamasında yanlış bir yerde olduğumuzu fark edebilir ve oradan uzaklaşmak isteyebiliriz. Bu farkındalık, evliliğe saatler kala bile olabilir.

23 yaşındaki Alexis'in başına gelen ise tam olarak bu. Alexis Saya, düğün sabahına büyük bir heyecan ve mutlulukla uyanmayı beklerken, içinde kopan fırtınalar her şeyi değiştirdi. Henüz 23 yaşında olan Alexis, yatağında nişanlısıyla yan yana yatarken, hayatının en zor ama en doğru kararını verdi.

23 yaşındaki Alexis'in başına gelen ise tam olarak bu. Alexis Saya, düğün sabahına büyük bir heyecan ve mutlulukla uyanmayı beklerken, içinde kopan fırtınalar her şeyi değiştirdi. Henüz 23 yaşında olan Alexis, yatağında nişanlısıyla yan yana yatarken, hayatının en zor ama en doğru kararını verdi.

Indiana'da yaşayan Alexis, düğününe 30 bin pound harcandığını ve bu karardan sonra herkesin kendisinden nefret edeceğinden korktuğunu söylüyor. Ancak o sabah saat 6’da gözlerini açtığında, evlenmek istemediğini anladı. İlk sözleri “Üzgünüm, bugün evlenemeyiz” oldu. Nişanlısı bu sözlere tepki bile vermeden yeniden uykuya daldı.

"Kararı ben vermişim gibi hissediyordum ama aynı zamanda kontrolüm dışında gibiydi. Çok zordu. Hemen annemi aradım, kız kardeşim ise aileye haber vermeye başladı. Evde kalıp insanların tepkilerini görmek istemedim. O yüzden nişanlımdan kızımızı alıp gitmesini rica ettim.”

"Kararı ben vermişim gibi hissediyordum ama aynı zamanda kontrolüm dışında gibiydi. Çok zordu. Hemen annemi aradım, kız kardeşim ise aileye haber vermeye başladı. Evde kalıp insanların tepkilerini görmek istemedim. O yüzden nişanlımdan kızımızı alıp gitmesini rica ettim.”

'Ona, ‘Bu gerçekten bir evlilik mi sence?’ diye sordum. Ardından kızımızı aldı ve ben evi terk ettim. O günü ağlayarak geçirdim. Hayatımın en zor günüydü.”

Alexis, o dönemde işsiz bir ev hanımıydı ve tüm maddi desteği nişanlısından geliyordu. Kararının ardından kızını alıp annesinin yanına gitti ve eski apartmanına geri döndü. Karar sonrası pişmanlık yaşadığını itiraf ediyor.

Alexis, o dönemde işsiz bir ev hanımıydı ve tüm maddi desteği nişanlısından geliyordu. Kararının ardından kızını alıp annesinin yanına gitti ve eski apartmanına geri döndü. Karar sonrası pişmanlık yaşadığını itiraf ediyor.

“Düğünden sonra bir süre kötü bir yerdeydim. Saat üç olduğunda kendime ‘Şimdi evli olurdum’ diye düşünüyordum. Ama zaman geçtikçe doğru bir karar verdiğimi anladım. Kendimden ve kızımdan ödün vererek devam edemezdim.”

“Bu, kızımın tek çocukluğu ve ben onun sorumluluğunu taşıyorum. Eğer bu karar onun için en iyisiyse, doğru olanı yapmışımdır.”

“Bu, kızımın tek çocukluğu ve ben onun sorumluluğunu taşıyorum. Eğer bu karar onun için en iyisiyse, doğru olanı yapmışımdır.”

Düğün günü evliliklerini sonlandırması çevresindekileri de şaşırttı. Ancak Alexis, kızının geleceği için en doğru kararı aldığını düşünüyor.

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“Birlikte çok gençtik ve hatalar yaptık. Bilinçli olarak genç yaşta bir çocuk sahibi olduk, bu asla pişmanlık duyacağım bir şey değil. Ama aramızdaki problemler hep devam etti.”

Düğün planları 2022’de başladı ve Alexis başlarda bu durumdan çok heyecanlıydı. Ancak düğün günü geldiğinde, her şeyin yanlış olduğunu fark etti.

“Ailem bile ‘Neden bu kadar bekledin?’ dedi. Ben de düğün sabahına kadar evleneceğimi düşünüyordum. Ama o sabah uyanınca yapamayacağımı anladım.”

“Ailem bile ‘Neden bu kadar bekledin?’ dedi. Ben de düğün sabahına kadar evleneceğimi düşünüyordum. Ama o sabah uyanınca yapamayacağımı anladım.”

“Eğer bir şüpheniz varsa, o ilişkiyi bitirin. Geri dönmek isteyebilirsiniz ama belki dönmezsiniz ve bu sizin için en doğru karar olabilir. Daha iyi bir gelecek beni bekliyor ve kızımla birlikte çok daha mutlu olacağım.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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