İstanbul’da İlginç Yerlerde Karşılaştığı Kedileri Paylaşarak Puanlayan Turistten Sıcacık Kareler

Türkiye, kedilerin doğal yaşam alanı gibi… Her köşe başında, her sokak arasında minik dostlarımızla karşılaşmak mümkün. İstanbul’un hareketli sokaklarında gezerken, turistler bu güzel şehri keşfederken bazen garip, bazen de inanılmaz samimi yerlerdeki kedilerle karşılaşıyorlar. Bir turist de İstanbul'da kedileri gördüğü birbirinden ilginç yerleri paylaştı, o kareler kedi sevgimizi bir kez daha hatırlattı.

İşte o iç ısıtan kareler!