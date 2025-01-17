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İstanbul’da İlginç Yerlerde Karşılaştığı Kedileri Paylaşarak Puanlayan Turistten Sıcacık Kareler

İstanbul’da İlginç Yerlerde Karşılaştığı Kedileri Paylaşarak Puanlayan Turistten Sıcacık Kareler

Kedi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.01.2025 - 23:15

Türkiye, kedilerin doğal yaşam alanı gibi… Her köşe başında, her sokak arasında minik dostlarımızla karşılaşmak mümkün. İstanbul’un hareketli sokaklarında gezerken, turistler bu güzel şehri keşfederken bazen garip, bazen de inanılmaz samimi yerlerdeki kedilerle karşılaşıyorlar. Bir turist de İstanbul'da kedileri gördüğü birbirinden ilginç yerleri paylaştı, o kareler kedi sevgimizi bir kez daha hatırlattı.

İşte o iç ısıtan kareler!

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Sizler de takdir edersiniz ki millet olarak kedi sevgimizi kimse sorgulayamaz.😂 Büyük şehirlerde dört ayaklı tüylü dostlarımızla karşılaşmamız mümkün.

Kedilerimiz de biraz deli oluyor haliyle. Dostlarımızı birbirinden ilginç yerlerde görebiliyoruz.

Kedilerimiz de biraz deli oluyor haliyle. Dostlarımızı birbirinden ilginç yerlerde görebiliyoruz.

1. Turist bir kullanıcı da İstanbul'da kedileri gördüğü en garip yerleri paylaştı.

1. Turist bir kullanıcı da İstanbul'da kedileri gördüğü en garip yerleri paylaştı.

2. Bujiteri reyonunda miskin miskin uyuyan kedi😂

2. Bujiteri reyonunda miskin miskin uyuyan kedi😂

3. Kitap dükkanında "kültürlenen" kedi.

3. Kitap dükkanında "kültürlenen" kedi.
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4. E tabii ki yemek için yalvaran, yemek verelim diye bize adeta kilitlenen o kedilerden birisi...

4. E tabii ki yemek için yalvaran, yemek verelim diye bize adeta kilitlenen o kedilerden birisi...

5. Mescitte...

5. Mescitte...

6. 👇

6. 👇

7. Kediler de date'e çıkar!

7. Kediler de date'e çıkar!

8. Metro istasyonu,

8. Metro istasyonu,
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9. Bankta oturan huysuz kedi!😾

9. Bankta oturan huysuz kedi!😾

10. 👇

10. 👇

11. Kamufle olduğunu düşünüyor galiba...

11. Kamufle olduğunu düşünüyor galiba...

12. Metro istasyonlarının olmazsa olmazları!

12. Metro istasyonlarının olmazsa olmazları!

13. Üniversiteye de gidiyorlar!

13. Üniversiteye de gidiyorlar!
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14. Her fırsatta kendilerini sevdirmeyi ihmal etmiyorlar...

14. Her fırsatta kendilerini sevdirmeyi ihmal etmiyorlar...

15. Camilerin de güvenliği olarak zaman zaman görev yapabiliyorlar.

15. Camilerin de güvenliği olarak zaman zaman görev yapabiliyorlar.

16. Kedi ayrıntıda!🥺

16. Kedi ayrıntıda!🥺

17. Kedilerin de piknik yaparken sosyalleşmeye hakları var.

17. Kedilerin de piknik yaparken sosyalleşmeye hakları var.

18. İşbaşında da uyuyakalıyorlar.

18. İşbaşında da uyuyakalıyorlar.
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19. Ve son olarak... Mobilya dükkanında!

19. Ve son olarak... Mobilya dükkanında!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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