29 Ülke İncelendi: Çiftler Arasındaki Yaş Farkı Dünya Genelinde Ne Kadar?
29 Ülke İncelendi: Çiftler Arasındaki Yaş Farkı Dünya Genelinde Ne Kadar?
Aşkın yaşı olmaz' deseler de, çiftler arasındaki yaş farkı ilişkilere dair önemli bir konu olmaya devam ediyor. Peki, dünya genelinde çiftlerin yaş farkı konusunda tercihleri nasıl şekilleniyor? 29 ülke ve 35.996 çiftin incelendiği kapsamlı bir araştırma, bu soruya ışık tutuyor. Avrupa’nın dört bir yanından ve İsrail’den toplanan veriler, erkekler ve kadınların yaş farkı tercihlerini ortaya koyarken, bu tercihlerdeki ilginç detayları gözler önüne seriyor. Gelin, bu araştırmanın dikkat çeken bulgularına birlikte bakalım.
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İlişkilerde yaşı farkı her zaman büyük bir tartışma konusu olmuştur. Sizler de takdir edersiniz ki farklı ilişki dinamiklerinde yaş makası zaman zaman açılabiliyor.
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Peki ideal yaş farkı nasıl olmalı? Personal Relationships dergisinde yayımlanan bir araştırmada, kadın ve erkeklerin yeni bir romantik ilişkiye başlarken tercih ettikleri yaş farkları incelendi.
Bilim insanlarının yaptığı istatistiksel analizler, yeni bir ilişkiye başlarken tercih edilen yaş farkının cinsiyete ve partnerlerin mevcut yaşına bağlı olduğunu ortaya koydu.
Araştırmaya göre, bir erkek yaşlandıkça, yeni bir romantik ilişkiye başlarken daha büyük yaş farklarını tercih ediyor. Spesifik olarak, her 5 yaşlık artışta, tercih edilen yaş farkı yaklaşık 1 yıl artıyor. Bu durum şu şekilde özetlenebilir:
Kadınlar için benzer ancak daha zayıf bir etki, 25 yaş sonrasında gözlemlendi. Ortalama olarak, her 10 yaşlık artışta, yeni bir ilişkiye başlarken tercih edilen yaş farkı yaklaşık 1 yıl artıyor. Bu durum şu şekilde özetlenebilir:
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Kadınlar başlangıçta kendilerinden biraz daha yaşlı partnerleri tercih ederken, yaşlandıkça aynı yaş grubundan partnerlere daha fazla yöneliyor. 60 yaşından sonra ise hafifçe kendilerinden genç partnerleri tercih etme eğilimi gösteriyorlar.
Yani anlayacağınız, insanlar yaşlandıkça, yeni bir ilişkiye başlarken kendilerinden daha genç partnerler tercih etmeye başlıyor. Bu durum her iki cinsiyet için de geçerli olsa da, erkeklerdeki bu eğilim kadınlara kıyasla daha belirgin.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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