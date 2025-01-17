29 Ülke İncelendi: Çiftler Arasındaki Yaş Farkı Dünya Genelinde Ne Kadar?

Aşkın yaşı olmaz' deseler de, çiftler arasındaki yaş farkı ilişkilere dair önemli bir konu olmaya devam ediyor. Peki, dünya genelinde çiftlerin yaş farkı konusunda tercihleri nasıl şekilleniyor? 29 ülke ve 35.996 çiftin incelendiği kapsamlı bir araştırma, bu soruya ışık tutuyor. Avrupa’nın dört bir yanından ve İsrail’den toplanan veriler, erkekler ve kadınların yaş farkı tercihlerini ortaya koyarken, bu tercihlerdeki ilginç detayları gözler önüne seriyor. Gelin, bu araştırmanın dikkat çeken bulgularına birlikte bakalım.