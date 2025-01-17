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29 Ülke İncelendi: Çiftler Arasındaki Yaş Farkı Dünya Genelinde Ne Kadar?

29 Ülke İncelendi: Çiftler Arasındaki Yaş Farkı Dünya Genelinde Ne Kadar?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.01.2025 - 20:05

Aşkın yaşı olmaz' deseler de, çiftler arasındaki yaş farkı ilişkilere dair önemli bir konu olmaya devam ediyor. Peki, dünya genelinde çiftlerin yaş farkı konusunda tercihleri nasıl şekilleniyor? 29 ülke ve 35.996 çiftin incelendiği kapsamlı bir araştırma, bu soruya ışık tutuyor. Avrupa’nın dört bir yanından ve İsrail’den toplanan veriler, erkekler ve kadınların yaş farkı tercihlerini ortaya koyarken, bu tercihlerdeki ilginç detayları gözler önüne seriyor. Gelin, bu araştırmanın dikkat çeken bulgularına birlikte bakalım.

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İlişkilerde yaşı farkı her zaman büyük bir tartışma konusu olmuştur. Sizler de takdir edersiniz ki farklı ilişki dinamiklerinde yaş makası zaman zaman açılabiliyor.

İlişkilerde yaşı farkı her zaman büyük bir tartışma konusu olmuştur. Sizler de takdir edersiniz ki farklı ilişki dinamiklerinde yaş makası zaman zaman açılabiliyor.

Peki ideal yaş farkı nasıl olmalı? Personal Relationships dergisinde yayımlanan bir araştırmada, kadın ve erkeklerin yeni bir romantik ilişkiye başlarken tercih ettikleri yaş farkları incelendi.

Peki ideal yaş farkı nasıl olmalı? Personal Relationships dergisinde yayımlanan bir araştırmada, kadın ve erkeklerin yeni bir romantik ilişkiye başlarken tercih ettikleri yaş farkları incelendi.

Jaroslav Gottfried liderliğindeki ekip, 28 Avrupa ülkesi ve İsrail'den toplanan 35.996 çiftin verilerini analiz etti.

Bilim insanlarının yaptığı istatistiksel analizler, yeni bir ilişkiye başlarken tercih edilen yaş farkının cinsiyete ve partnerlerin mevcut yaşına bağlı olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanlarının yaptığı istatistiksel analizler, yeni bir ilişkiye başlarken tercih edilen yaş farkının cinsiyete ve partnerlerin mevcut yaşına bağlı olduğunu ortaya koydu.

25 yaşındaki bir erkek, genellikle kendisinden 3 yaş küçük bir kadınla (yaklaşık 22 yaşında) ilişki kurarken, 25 yaşındaki bir kadın genellikle kendisinden 3 yaş büyük bir partnerle (yaklaşık 28 yaşında) ilişki kuruyor.

Araştırmaya göre, bir erkek yaşlandıkça, yeni bir romantik ilişkiye başlarken daha büyük yaş farklarını tercih ediyor. Spesifik olarak, her 5 yaşlık artışta, tercih edilen yaş farkı yaklaşık 1 yıl artıyor. Bu durum şu şekilde özetlenebilir:

Araştırmaya göre, bir erkek yaşlandıkça, yeni bir romantik ilişkiye başlarken daha büyük yaş farklarını tercih ediyor. Spesifik olarak, her 5 yaşlık artışta, tercih edilen yaş farkı yaklaşık 1 yıl artıyor. Bu durum şu şekilde özetlenebilir:

25 yaşındaki erkek: Partner yaşı 22 (yaş farkı: 3 yıl)

30 yaşındaki erkek: Partner yaşı 26 (yaş farkı: 4 yıl)

40 yaşındaki erkek: Partner yaşı 34 (yaş farkı: 6 yıl)

50 yaşındaki erkek: Partner yaşı 42 (yaş farkı: 8 yıl)

60 yaşındaki erkek: Partner yaşı 50 (yaş farkı: 10 yıl)

70 yaşındaki erkek: Partner yaşı 58 (yaş farkı: 12 yıl)

80 yaşındaki erkek: Partner yaşı 66 (yaş farkı: 14 yıl)

Kadınlar için benzer ancak daha zayıf bir etki, 25 yaş sonrasında gözlemlendi. Ortalama olarak, her 10 yaşlık artışta, yeni bir ilişkiye başlarken tercih edilen yaş farkı yaklaşık 1 yıl artıyor. Bu durum şu şekilde özetlenebilir:

Kadınlar için benzer ancak daha zayıf bir etki, 25 yaş sonrasında gözlemlendi. Ortalama olarak, her 10 yaşlık artışta, yeni bir ilişkiye başlarken tercih edilen yaş farkı yaklaşık 1 yıl artıyor. Bu durum şu şekilde özetlenebilir:

25 yaşındaki kadın: Partner yaşı 28 (yaş farkı: -3 yıl)

30 yaşındaki kadın: Partner yaşı 32,5 (yaş farkı: -2,5 yıl)

40 yaşındaki kadın: Partner yaşı 41,5 (yaş farkı: -1,5 yıl)

50 yaşındaki kadın: Partner yaşı 50,5 (yaş farkı: -0,5 yıl)

60 yaşındaki kadın: Partner yaşı 59,5 (yaş farkı: 0,5 yıl)

70 yaşındaki kadın: Partner yaşı 68,5 (yaş farkı: 1,5 yıl)

80 yaşındaki kadın: Partner yaşı 77,5 (yaş farkı: 2,5 yıl)

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Kadınlar başlangıçta kendilerinden biraz daha yaşlı partnerleri tercih ederken, yaşlandıkça aynı yaş grubundan partnerlere daha fazla yöneliyor. 60 yaşından sonra ise hafifçe kendilerinden genç partnerleri tercih etme eğilimi gösteriyorlar.

Kadınlar başlangıçta kendilerinden biraz daha yaşlı partnerleri tercih ederken, yaşlandıkça aynı yaş grubundan partnerlere daha fazla yöneliyor. 60 yaşından sonra ise hafifçe kendilerinden genç partnerleri tercih etme eğilimi gösteriyorlar.

Yani anlayacağınız, insanlar yaşlandıkça, yeni bir ilişkiye başlarken kendilerinden daha genç partnerler tercih etmeye başlıyor. Bu durum her iki cinsiyet için de geçerli olsa da, erkeklerdeki bu eğilim kadınlara kıyasla daha belirgin.

Yani anlayacağınız, insanlar yaşlandıkça, yeni bir ilişkiye başlarken kendilerinden daha genç partnerler tercih etmeye başlıyor. Bu durum her iki cinsiyet için de geçerli olsa da, erkeklerdeki bu eğilim kadınlara kıyasla daha belirgin.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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