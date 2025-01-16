onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tekelleşme İddialarıyla Soruşturmaya Dahil Edilen Serenay Sarıkaya'nın Doğum Haritası Analizi

Tekelleşme İddialarıyla Soruşturmaya Dahil Edilen Serenay Sarıkaya'nın Doğum Haritası Analizi

Serenay Sarıkaya
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.01.2025 - 17:01

Serenay Sarıkaya, son dönemde menajeri Ayşe Barım’ın sektördeki 'tekelleşme' iddialarıyla ilgili yürütülen bir soruşturmaya tanık olarak ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı. Tüm Türkiye'nin gündeminde ise Serenay Sarıkaya var. @jupiterianvenus isimli bir Twitter (X) hesabı da Serenay Sarıkaya'nın doğum haritasını analiz etti. Meğerse birçok şey bağlantılıymış!

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, dizi film sektöründeki "tekelleşme" iddialarıyla sorguya çağrılmıştı. Son zamanlarda Mert Demir'le olan ilişkisiyle de gündemi epey meşgul eden Sarıkaya, Türkiye'nin en çok takip edilen isimlerinden bir tanesi.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, dizi film sektöründeki "tekelleşme" iddialarıyla sorguya çağrılmıştı. Son zamanlarda Mert Demir'le olan ilişkisiyle de gündemi epey meşgul eden Sarıkaya, Türkiye'nin en çok takip edilen isimlerinden bir tanesi.

@jupiterianvenus kullanıcı adına sahip Twitter (X) hesabı da Serenay Sarıkaya'nın doğum haritasını analiz etti.

@jupiterianvenus kullanıcı adına sahip Twitter (X) hesabı da Serenay Sarıkaya'nın doğum haritasını analiz etti.

Doğum haritasında "yengeç etkisi" olduğu vurgulandı.

Doğum haritasında "yengeç etkisi" olduğu vurgulandı.

İşte o analizin detayları...

"30'dan önce evlenmemesi isabet olmuş..."

"30'dan önce evlenmemesi isabet olmuş..."

Bu oyunculuk yeteneği yengeç burcu etkisinden mi?

Bu oyunculuk yeteneği yengeç burcu etkisinden mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evet, Sarıkaya'nın sesini nerede duysak tanırız!

Evet, Sarıkaya'nın sesini nerede duysak tanırız!

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın