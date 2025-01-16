Tekelleşme İddialarıyla Soruşturmaya Dahil Edilen Serenay Sarıkaya'nın Doğum Haritası Analizi

Serenay Sarıkaya, son dönemde menajeri Ayşe Barım’ın sektördeki 'tekelleşme' iddialarıyla ilgili yürütülen bir soruşturmaya tanık olarak ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı. Tüm Türkiye'nin gündeminde ise Serenay Sarıkaya var. @jupiterianvenus isimli bir Twitter (X) hesabı da Serenay Sarıkaya'nın doğum haritasını analiz etti. Meğerse birçok şey bağlantılıymış!

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