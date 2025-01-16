Tekelleşme İddialarıyla Soruşturmaya Dahil Edilen Serenay Sarıkaya'nın Doğum Haritası Analizi
Tekelleşme İddialarıyla Soruşturmaya Dahil Edilen Serenay Sarıkaya'nın Doğum Haritası Analizi
Serenay Sarıkaya, son dönemde menajeri Ayşe Barım’ın sektördeki 'tekelleşme' iddialarıyla ilgili yürütülen bir soruşturmaya tanık olarak ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı. Tüm Türkiye'nin gündeminde ise Serenay Sarıkaya var. @jupiterianvenus isimli bir Twitter (X) hesabı da Serenay Sarıkaya'nın doğum haritasını analiz etti. Meğerse birçok şey bağlantılıymış!
İşte detaylar...
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, dizi film sektöründeki "tekelleşme" iddialarıyla sorguya çağrılmıştı. Son zamanlarda Mert Demir'le olan ilişkisiyle de gündemi epey meşgul eden Sarıkaya, Türkiye'nin en çok takip edilen isimlerinden bir tanesi.
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@jupiterianvenus kullanıcı adına sahip Twitter (X) hesabı da Serenay Sarıkaya'nın doğum haritasını analiz etti.
Doğum haritasında "yengeç etkisi" olduğu vurgulandı.
"30'dan önce evlenmemesi isabet olmuş..."
Bu oyunculuk yeteneği yengeç burcu etkisinden mi?
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Evet, Sarıkaya'nın sesini nerede duysak tanırız!
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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