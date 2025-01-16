Yaşadıkları Şeyler Yüzünden Adeta Birer Stres Topuna Dönmüş En Gergin 3 Burç
Yaşadıkları Şeyler Yüzünden Adeta Birer Stres Topuna Dönmüş En Gergin 3 Burç
Kaynak: https://www.mindbodygreen.com/article...
Burçların her biri farklı özelliklere, güçlü ve zayıf yönlere sahiptir. Ancak bazı burçlar, diğerlerine göre daha fazla stres altında kalır. Bu burçlar genellikle sürekli zihinsel meşguliyet, mükemmeliyetçilik veya sabırsızlık gibi etkenlerden dolayı gerilim yaşarlar. İşte burçlar arasında en fazla stres yaşayan üç burç!
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İkizler Burcu
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Başak Burcu
Koç Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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