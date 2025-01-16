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Yaşadıkları Şeyler Yüzünden Adeta Birer Stres Topuna Dönmüş En Gergin 3 Burç

Yaşadıkları Şeyler Yüzünden Adeta Birer Stres Topuna Dönmüş En Gergin 3 Burç

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.01.2025 - 16:32

Burçların her biri farklı özelliklere, güçlü ve zayıf yönlere sahiptir. Ancak bazı burçlar, diğerlerine göre daha fazla stres altında kalır. Bu burçlar genellikle sürekli zihinsel meşguliyet, mükemmeliyetçilik veya sabırsızlık gibi etkenlerden dolayı gerilim yaşarlar. İşte burçlar arasında en fazla stres yaşayan üç burç!

Kaynak: https://www.mindbodygreen.com/article...
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İkizler Burcu

Burçların en stresli burcu hiç şüphesiz İkizler’dir ve kimse buna gerçekten şaşırmaz. İkizler sürekli bir yerden bir yere koşuşturan, hareketsiz duramayan insanlardır. Bu, onların sürekli kafasında dönen düşüncelerin sadece dışa vurumudur.

İkizler, sadece hava burcu değil, aynı zamanda iletişim ve bilgi gezegeni Merkür tarafından yönetilir. Bu yüzden İkizler sürekli olarak beyinlerinde birçok şeyin aynı anda açık olduğunu hissederler ve bu onları sürekli gerer.

Başak Burcu

Burçların ikinci en stresli burcu ise Başak’tır. İkizler gibi Başak da Merkür’ün etkisinde olan burçlardan biri. Merkür’ün etkisi bu iki burcu gerçekten daha stresli hale getiriyor. Ama onları suçlayabilir misiniz? Bilinçsizlik mutluluktur derler ve Başak kesinlikle bilinçsiz değildir.

Koç Burcu

Koç Burcu

Koç, genç bir çocuk gibi hareket eder; enerjik, cesur ama aynı zamanda aceleci ve dikkatsizdir. Aceleci bir Koç’un yanında bulunmuşsanız, öfkelerinin aniden patladığını görmüşsünüzdür.

İkizler zihinsel olarak gerilirken, Başak mükemmeliyetçilikle strese girerken, Koç, istedikleri şeylerin hızla ilerlememesiyle gerilir. Bu durumda, öfke patlamalarıyla karşılaşabilirsiniz.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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