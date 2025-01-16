Yaşadıkları Şeyler Yüzünden Adeta Birer Stres Topuna Dönmüş En Gergin 3 Burç

Burçların en stresli burcu hiç şüphesiz İkizler’dir ve kimse buna gerçekten şaşırmaz. İkizler sürekli bir yerden bir yere koşuşturan, hareketsiz duramayan insanlardır. Bu, onların sürekli kafasında dönen düşüncelerin sadece dışa vurumudur.

İkizler, sadece hava burcu değil, aynı zamanda iletişim ve bilgi gezegeni Merkür tarafından yönetilir. Bu yüzden İkizler sürekli olarak beyinlerinde birçok şeyin aynı anda açık olduğunu hissederler ve bu onları sürekli gerer.