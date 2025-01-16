Kilo Alma Sürecini Anlattı: Bir Zamanların İkonik İsmi Şarkıcı Nelly Furtado'nun Son Hali Dumur Etti

'Bazen kırmızı halıda veya fotoğraf çekimlerinde makyaj sanatçım gözlerimi, cildimi ve makyajımı daha belirgin hale getirmek için yüz şekillendirici kullanır. Bazen stilistim farklı siluetlere belirli bir görünüm kazandırmak için vücut şekillendirici kullanır. Vücut makyajı da bazen belirli bir görünüm elde etmek için kontörlenebilir. Makyaj harikalar yaratabilir! Aynı şekilde harika kaşlar da! Harika bir saç stilisti de! Harika iç çamaşırları da!'