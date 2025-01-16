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Kilo Alma Sürecini Anlattı: Bir Zamanların İkonik İsmi Şarkıcı Nelly Furtado'nun Son Hali Dumur Etti

Kilo Alma Sürecini Anlattı: Bir Zamanların İkonik İsmi Şarkıcı Nelly Furtado'nun Son Hali Dumur Etti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.01.2025 - 14:58

Bir zamanların efsanevi ismi Nelly Furtado, kilo alma sürecini itiraf etti! Sosyal medyada son haliyle hayranlarını şaşırtan şarkıcı, bu değişimi nasıl yaşadığını ve bu dönemde neler hissettiğini takipçileriyle paylaştı. Furtado’nun son hali ise görenleri adeta dumura uğrattı.

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İkonik tarzı, güçlü vokali ve eserleriyle çok yakından tanıdığımız Nelly Furtado, her ne kadar akıllarımızda büyük bir yere sahip olsa da magazin gündeminden epey uzak.

Denediği farklı tarzlarla da adından sıkça söz ettiren Furtado, 2025 yılına bomba gibi bir giriş yaptı.

Denediği farklı tarzlarla da adından sıkça söz ettiren Furtado, 2025 yılına bomba gibi bir giriş yaptı.

Başarılı şarkıcı, 2025 yılına "nötr vücut" ile girdiğini vurgulayarak ne vücut olumlaması ne de vücut küçümsemesiyle karşılaşmadığını dile getirdi.

Başarılı şarkıcı, 2025 yılına "nötr vücut" ile girdiğini vurgulayarak ne vücut olumlaması ne de vücut küçümsemesiyle karşılaşmadığını dile getirdi.

'Bu yıl işimde estetik baskıyı tamamen yeni bir şekilde fark ettim, aynı zamanda içsel sevgi ve gerçek özgüven seviyeleri yaşadım.

Bazı dolandırıcılar hakkında yasal işlem başlatmak zorunda kaldım. Bu kişiler, benimle ilgili sağlık ve güzellik yalanları üzerine hizmetler satarak sahte bilgileri pazarlıyorlardı...'

"Bununla ilgilenenler için söyleyeyim, şimdiye kadar yüzümde veya vücudumda herhangi bir ameliyat ya da büyütme işlemi yaptırmadım, üst dişlerime sadece kaplama yaptırdım. Şu ana kadar dudaklarımda veya yüzümde hiçbir dolgu ya da enjeksiyon kullanmadım, ama uzun zamandır sevdiğim ve düzenli olarak serumlar ve kremler aldığım eski bir güzellik uzmanım var. Bunlara 20 yaşımda başladım. Fotoğraf çekimleri ve kırmızı halılar öncesinde bol su içer ve sırtüstü uyurum."

"Bununla ilgilenenler için söyleyeyim, şimdiye kadar yüzümde veya vücudumda herhangi bir ameliyat ya da büyütme işlemi yaptırmadım, üst dişlerime sadece kaplama yaptırdım. Şu ana kadar dudaklarımda veya yüzümde hiçbir dolgu ya da enjeksiyon kullanmadım, ama uzun zamandır sevdiğim ve düzenli olarak serumlar ve kremler aldığım eski bir güzellik uzmanım var. Bunlara 20 yaşımda başladım. Fotoğraf çekimleri ve kırmızı halılar öncesinde bol su içer ve sırtüstü uyurum."

'Bazen kırmızı halıda veya fotoğraf çekimlerinde makyaj sanatçım gözlerimi, cildimi ve makyajımı daha belirgin hale getirmek için yüz şekillendirici kullanır. Bazen stilistim farklı siluetlere belirli bir görünüm kazandırmak için vücut şekillendirici kullanır. Vücut makyajı da bazen belirli bir görünüm elde etmek için kontörlenebilir. Makyaj harikalar yaratabilir! Aynı şekilde harika kaşlar da! Harika bir saç stilisti de! Harika iç çamaşırları da!'

Sözlerini, "2025 yılı için Yeni Yıl mesajım, kendinizi özgürce ifade edin, bireyselliğinizi kutlayın ve aynada gördüğünüzle barışmak tamamen normaldir, farklı şeyler istemekte de bir sakınca yoktur. Hepimiz, etrafta sarılacak kucak arayan sevimli insanlarız." ile noktaladı.

Sözlerini, "2025 yılı için Yeni Yıl mesajım, kendinizi özgürce ifade edin, bireyselliğinizi kutlayın ve aynada gördüğünüzle barışmak tamamen normaldir, farklı şeyler istemekte de bir sakınca yoktur. Hepimiz, etrafta sarılacak kucak arayan sevimli insanlarız." ile noktaladı.

Siz Nelly Furtado'nun son halini nasıl buldunuz? Haydi yorumlara!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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