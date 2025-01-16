Köpeğiniz Depresyonda Olabilir: Kış Aylarında Köpeklerin Depresyonda Olduğu Anlamanın Yolları
Köpeğiniz Depresyonda Olabilir: Kış Aylarında Köpeklerin Depresyonda Olduğu Anlamanın Yolları
Kış aylarının yalnızca insanlar için değil, sevimli dostlarımız olan köpekler için de zorlu geçebileceğini biliyor muydunuz? Kısa günler, soğuk hava ve azalan aktivite, tıpkı bizde olduğu gibi onların da ruh halini etkileyebiliyor. Son dönemde 'köpeklerde depresyon' konusundaki aramaların ciddi oranda artması, bu durumun giderek daha fazla fark edildiğini gösteriyor. Peki, dostunuzun bu soğuk aylarda mutsuz olduğunu nasıl anlayabilirsiniz ve onun neşesini geri getirmek için neler yapabilirsiniz? İşte uzmanlardan gelen öneriler ve dikkat edilmesi gereken işaretler!
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Dört ayaklı sadık dostlarımız köpekler, tıpkı bizim gibi depresyona girebiliyorlar. Malum kış ayı. Bu yüzden de köpek anneleri ve babaları köpeklerinin depresyona girip girmediğini merak ediyor.
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Uzman veteriner de köpeklerin depresyona girip girmediğini anlamanın bazı yollarını paylaştı.
Everypaw Pet Insurance bünyesindeki veteriner Dr. Anna Foreman, bu artışı yılbaşı tatil sonrası oluşabilecek "durgunluğa" bağlıyor. Ailelerin işe ve okula geri dönmesi, köpeklerde depresyona yol açabilir.
Uzman, kışın kısa günler, soğuk hava ve azalan egzersiz nedeniyle evcil hayvanların depresyon yaşayabileceğini açıkladı.
Bazı köpeklerin iştah kaybı yaşamaması durumunda ise kilo alımı ve dolayısıyla daha az hareketlilik görülebilir, bu da depresyona katkıda bulunabilir.
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Eşyaları çiğnemek, evde tuvaletini yapmak veya yenmemesi gereken şeyleri yemek gibi alışılmadık davranışlar da dikkate alınmalıdır. Bu davranışlar depresyon belirtisi olabilir.
Peki kış aylarında köpeğinizin mutlu hissetmesi için ne yapmalısınız?
Aynı zamanda, yaşlı köpeklerin daha az hareketli ve sahiplerine daha bağımlı hale geldikçe depresyona girme olasılıklarının daha yüksek olduğunu belirtti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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