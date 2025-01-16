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Köpeğiniz Depresyonda Olabilir: Kış Aylarında Köpeklerin Depresyonda Olduğu Anlamanın Yolları

Köpeğiniz Depresyonda Olabilir: Kış Aylarında Köpeklerin Depresyonda Olduğu Anlamanın Yolları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.01.2025 - 13:15

Kış aylarının yalnızca insanlar için değil, sevimli dostlarımız olan köpekler için de zorlu geçebileceğini biliyor muydunuz? Kısa günler, soğuk hava ve azalan aktivite, tıpkı bizde olduğu gibi onların da ruh halini etkileyebiliyor. Son dönemde 'köpeklerde depresyon' konusundaki aramaların ciddi oranda artması, bu durumun giderek daha fazla fark edildiğini gösteriyor. Peki, dostunuzun bu soğuk aylarda mutsuz olduğunu nasıl anlayabilirsiniz ve onun neşesini geri getirmek için neler yapabilirsiniz? İşte uzmanlardan gelen öneriler ve dikkat edilmesi gereken işaretler!

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Dört ayaklı sadık dostlarımız köpekler, tıpkı bizim gibi depresyona girebiliyorlar. Malum kış ayı. Bu yüzden de köpek anneleri ve babaları köpeklerinin depresyona girip girmediğini merak ediyor.

Uzman veteriner de köpeklerin depresyona girip girmediğini anlamanın bazı yollarını paylaştı.

Uzman veteriner de köpeklerin depresyona girip girmediğini anlamanın bazı yollarını paylaştı.

Son iki haftada, çevrimiçi 'köpeklerde depresyon' aramaları yüzde 62 oranında arttığı dile getirildi.

Everypaw Pet Insurance bünyesindeki veteriner Dr. Anna Foreman, bu artışı yılbaşı tatil sonrası oluşabilecek "durgunluğa" bağlıyor. Ailelerin işe ve okula geri dönmesi, köpeklerde depresyona yol açabilir.

Everypaw Pet Insurance bünyesindeki veteriner Dr. Anna Foreman, bu artışı yılbaşı tatil sonrası oluşabilecek "durgunluğa" bağlıyor. Ailelerin işe ve okula geri dönmesi, köpeklerde depresyona yol açabilir.

Bu duruma dikkat çekerek, Dr. Anna, köpek sahiplerinin farkında olması gereken temel uyarı işaretlerini ve kış aylarında köpeklerinin moralini nasıl yüksek tutabileceklerine dair ipuçlarını paylaştı.

Uzman, kışın kısa günler, soğuk hava ve azalan egzersiz nedeniyle evcil hayvanların depresyon yaşayabileceğini açıkladı.

Uzman, kışın kısa günler, soğuk hava ve azalan egzersiz nedeniyle evcil hayvanların depresyon yaşayabileceğini açıkladı.

Dışarıda geçirilen zaman ve güneş ışığındaki azalmanın köpekleri halsizleştirebileceğini, yemek ve oyun gibi aktivitelerden soğutabileceğini belirtti.

Bazı köpeklerin iştah kaybı yaşamaması durumunda ise kilo alımı ve dolayısıyla daha az hareketlilik görülebilir, bu da depresyona katkıda bulunabilir.

Bazı köpeklerin iştah kaybı yaşamaması durumunda ise kilo alımı ve dolayısıyla daha az hareketlilik görülebilir, bu da depresyona katkıda bulunabilir.

Dr. Anna, 'İnsanlarda duygudurum bozukluğu (SAD) gibi, köpekler de kış aylarında depresyona girebilir,' dedi.

'Bu durumun, insanlarda olduğu gibi güneş ışığına bağlı bir mekanizma ile ortaya çıktığı kanıtlanmamış olsa da, köpeklerin kış aylarında genellikle daha halsiz, sessiz ve iştahsız olduğu gözlemleniyor.'

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Eşyaları çiğnemek, evde tuvaletini yapmak veya yenmemesi gereken şeyleri yemek gibi alışılmadık davranışlar da dikkate alınmalıdır. Bu davranışlar depresyon belirtisi olabilir.

Eşyaları çiğnemek, evde tuvaletini yapmak veya yenmemesi gereken şeyleri yemek gibi alışılmadık davranışlar da dikkate alınmalıdır. Bu davranışlar depresyon belirtisi olabilir.

Dr. Anna, 'Bu belirtiler hem depresyonla hem de altta yatan sağlık sorunlarıyla ilişkili olabilir. Bu yüzden, bu tür durumlarla karşılaşıldığında veterinerinize danışmalısınız,' dedi.

Peki kış aylarında köpeğinizin mutlu hissetmesi için ne yapmalısınız?

Peki kış aylarında köpeğinizin mutlu hissetmesi için ne yapmalısınız?

  • Kış boyunca köpeğinizi mutlu tutmak için düzenli bir rutin oluşturun, yeterli egzersiz ve ışık almalarını sağlayın, ve aktivitelerine göre yemeklerini ayarlayın.

  • Gündüz saatlerinde düzenli yürüyüşler planlayarak köpeğinizin mümkün olduğunca fazla ışığa maruz kalmasını sağlayın.

  • Egzersiz, insanlar gibi köpeklerde de kaygı ve depresyonu hafifletir.

  • Eğer köpeğiniz olumsuz davranışlar sergilerse, ceza yerine olumlu pekiştirme yöntemleri kullanarak karışıklığı önleyebilirsiniz.

Dr. Anna, 'Olumsuz davranışları nedeniyle köpeğinizi azarlamak, olayları bağdaştıramadıkları için bir işe yaramaz. Bunun yerine, olumlu davranışları ödüllendirmek olumsuz davranışları azaltmada daha etkili olacaktır,' dedi.

Ayrıca, iş ya da okula geri dönmeden önce köpeğinizin can sıkıntısını ve depresyonunu önlemek için gün içinde onlarla vakit geçirmeyi planlamanız gerektiğini söyledi. Oyun oynama, yürüyüş yapma veya sadece kanepede sarılma, geçiş sürecinde köpeğinizin rahatlamasına yardımcı olacaktır.

Aynı zamanda, yaşlı köpeklerin daha az hareketli ve sahiplerine daha bağımlı hale geldikçe depresyona girme olasılıklarının daha yüksek olduğunu belirtti.

Aynı zamanda, yaşlı köpeklerin daha az hareketli ve sahiplerine daha bağımlı hale geldikçe depresyona girme olasılıklarının daha yüksek olduğunu belirtti.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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