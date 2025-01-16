Köpeğiniz Depresyonda Olabilir: Kış Aylarında Köpeklerin Depresyonda Olduğu Anlamanın Yolları

Kış aylarının yalnızca insanlar için değil, sevimli dostlarımız olan köpekler için de zorlu geçebileceğini biliyor muydunuz? Kısa günler, soğuk hava ve azalan aktivite, tıpkı bizde olduğu gibi onların da ruh halini etkileyebiliyor. Son dönemde 'köpeklerde depresyon' konusundaki aramaların ciddi oranda artması, bu durumun giderek daha fazla fark edildiğini gösteriyor. Peki, dostunuzun bu soğuk aylarda mutsuz olduğunu nasıl anlayabilirsiniz ve onun neşesini geri getirmek için neler yapabilirsiniz? İşte uzmanlardan gelen öneriler ve dikkat edilmesi gereken işaretler!