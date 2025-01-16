Çabalayan Erkek Figürlerine Verdikleri Örneklerle Kendilerine Hak Verdiren Kullanıcılar

Sizler de takdir edersiniz ki ilişkilerde 'çabalayan erkek' her zaman kazanır. Peki çabalayan erkek nasıl olur? Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı çabalayan erkeklerin önemini hatırlatan bir gönderi paylaştı. Diğer kullanıcılar da çabalayan erkek örnekleri vererek kendilerine hak verdirdi.

İşte detaylar...