Çabalayan Erkek Figürlerine Verdikleri Örneklerle Kendilerine Hak Verdiren Kullanıcılar
Çabalayan Erkek Figürlerine Verdikleri Örneklerle Kendilerine Hak Verdiren Kullanıcılar
Sizler de takdir edersiniz ki ilişkilerde 'çabalayan erkek' her zaman kazanır. Peki çabalayan erkek nasıl olur? Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı çabalayan erkeklerin önemini hatırlatan bir gönderi paylaştı. Diğer kullanıcılar da çabalayan erkek örnekleri vererek kendilerine hak verdirdi.
İşte detaylar...
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Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, "çabalayan erkeklerin" değerini bir kez daha hatırlattı.
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Diğer kullanıcılardan da "çabalayan erkek" örnekleri geldi. Kim neler demiş, buyurun beraber bakalım...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Çabalamak tek taraflı olmaz ikili iliskilerde mutlu olmak istiyorsan taşın altına elinizi beraber sokun. Zaten trip atan erkek iticiliği diye bir şey var yap... Devamını Gör