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Maddi Zorluklardan Dolayı Düğün Fotoğraflarına 56 Yıl Sonra Kavuşan Çiftten Göz Dolduran Açıklamalar

Maddi Zorluklardan Dolayı Düğün Fotoğraflarına 56 Yıl Sonra Kavuşan Çiftten Göz Dolduran Açıklamalar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.01.2025 - 22:13

Margaret Sharman ve Barry Sharman, yıllar önce maddi zorluklardan dolayı düğün fotoğraflarını alamamışlardı. Aradan 56 yıl geçtikten sonra, Margaret’ın eski arkadaşı Sandra Farynuk’un Armstrong Müzesi’nde karşılaştığı bir fotoğraf sayesinde düğün karelerine yeniden kavuşan çift, bu anlamlı anıyla yıllarını ve yaşadıkları güzellikleri bir kez daha hatırlama fırsatı buldu. Duygusal anlar yaşayan Sharman çiftinin hikayesine buyurun beraber bakalım...

Kaynak: https://www.cbc.ca/news/canada/britis...
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Sevdiğimiz insanla hayatımızı birleştirdiğimiz, en sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz düğünler belki de hayatımızın adeta dönüm noktalarından birisi.

Sevdiğimiz insanla hayatımızı birleştirdiğimiz, en sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz düğünler belki de hayatımızın adeta dönüm noktalarından birisi.

Çekilen düğün fotoğrafları da yıllar sonra karşımıza çıktıktan gözümüzü doldurabiliyor, bizlere büyük bir nostalji yaşatabiliyor.

Çekilen düğün fotoğrafları da yıllar sonra karşımıza çıktıktan gözümüzü doldurabiliyor, bizlere büyük bir nostalji yaşatabiliyor.

Fakat bugün sizleri Sharman çiftiyle tanıştıracağız. Çift, 1968 yılında dünyaevine girdi, dillere destan bir düğün yaptı.

Fakat bugün sizleri Sharman çiftiyle tanıştıracağız. Çift, 1968 yılında dünyaevine girdi, dillere destan bir düğün yaptı.

Geçen yıllara rağmen çiftin arasındaki aşk asla ölmedi. Fakat bir sorun vardı. Çift, düğünlerinde çekildikleri fotoğrafları maddi yetersizliklerden dolayı satın alamadı.

Geçen yıllara rağmen çiftin arasındaki aşk asla ölmedi. Fakat bir sorun vardı. Çift, düğünlerinde çekildikleri fotoğrafları maddi yetersizliklerden dolayı satın alamadı.

Yıllar sonra arkadaşından aldığı "Düğün fotoğrafları sende mi?" sorusuyla çiftin bu durumu 180 derece değişti.

Yıllar sonra arkadaşından aldığı "Düğün fotoğrafları sende mi?" sorusuyla çiftin bu durumu 180 derece değişti.

Margaret Sharman’ın uzun yıllardır arkadaşı Sandra Farynuk, ona bir mesaj göndererek, Margaret’ın orijinal düğün fotoğraflarını isteyip istemediğini sordu. Ardından Armstrong Müzesi’nden gelen bir fotoğrafı gösterip fotoğraftakinin Margaret olup olmadığını sordu.

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Farynuk’a göre, fotoğraflar, bir garaj satışında orijinal fotoğrafçının çektiği diğer bazı fotoğraflarla birlikte satın alınmıştı. Fotoğraflar, müzeye götürülmüştü. Birileri Farynuk’un, Margaret’ın düğününde arkadaşlarından biri olduğunu uzun zaman sonra fark etmişti.

Farynuk’a göre, fotoğraflar, bir garaj satışında orijinal fotoğrafçının çektiği diğer bazı fotoğraflarla birlikte satın alınmıştı. Fotoğraflar, müzeye götürülmüştü. Birileri Farynuk’un, Margaret’ın düğününde arkadaşlarından biri olduğunu uzun zaman sonra fark etmişti.

Gerçekten de Farynuk, ikinci sınıftan tanıdığı ve hâlâ arkadaş olduğu Margaret’ın düğünündeydi. Farynuk, fotoğrafları yeniden çıkartıp ve Sharman’lara gönderdi. Fotoğraflar, Noel Arifesi’nde teslim edildi.

Gerçekten de Farynuk, ikinci sınıftan tanıdığı ve hâlâ arkadaş olduğu Margaret’ın düğünündeydi. Farynuk, fotoğrafları yeniden çıkartıp ve Sharman’lara gönderdi. Fotoğraflar, Noel Arifesi’nde teslim edildi.

“Çok ağladı. Mutluluk gözyaşları,” dedi Margaret'ın kocası Barry. 'Çok mutlu oldu.'

Çift, 20'li yaşlarında olduğu o fotoğrafları görünce büyük bir nostalji yaşadı. Beraber çok güzel anılar biriktirdiklerini fark ettiklerini dile getirdiler.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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