onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Her Ay Regl Olduğu İçin Kocasından Yıllık 108 Bin TL "Kadınlık Vergisi" Alan Kadından Dumur Eden Açıklamalar

Her Ay Regl Olduğu İçin Kocasından Yıllık 108 Bin TL "Kadınlık Vergisi" Alan Kadından Dumur Eden Açıklamalar

vergi anne regl
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.01.2025 - 20:06

Annelik gerçekten kutsal. Hem hamilelik sürecinde hem de doğumdan sonra kadınlar bambaşka bir döneme girebiliyor. Fakat Camilla isimli bir kadın, bu süreci kolaylaştırmak adına kocasıyla ilginç bir çözüm bulmuş. Her ay kocasından 170 sterlin 'kadınlık vergisi' alan kadın açıklamalarıyla dumur etti. Birçok kişi bu ilişkiyi desteklerken bir kısmı da ilginç buldu.

İşte detaylar!

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/327...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sizler de takdir edersiniz ki uzun süreli ilişkilerde sağlıklı dinamikler yakalayabilmek son derece önemli. Bazı çiftler, bize daha önce hiç görmediğimiz ilişki dinamiklerini gösterebilirler.

Camilla ve kocasının ilişkisi de bunun timsali desek abartmayız. Camilla, hamile olduğu için kocasından "kadınlık vergisi" alıyor.

Camilla ve kocasının ilişkisi de bunun timsali desek abartmayız. Camilla, hamile olduğu için kocasından "kadınlık vergisi" alıyor.

Evet yanlış duymadınız! Camilla'nın kocası iki ayda bir kendisine ayda iki kere 85 sterlin (yaklaşık 3600 TL), yani yılda 2500 sterlin (yaklaşık 108 bin TL) veriyor.

Evet yanlış duymadınız! Camilla'nın kocası iki ayda bir kendisine ayda iki kere 85 sterlin (yaklaşık 3600 TL), yani yılda 2500 sterlin (yaklaşık 108 bin TL) veriyor.

Sebebi ise kadın olması ve her ay regl olması. Camilla bu durumu şu şekilde açıklıyor👇

Sebebi ise kadın olması ve her ay regl olması. Camilla bu durumu şu şekilde açıklıyor👇

“Hamileliklerim çok zorluydu, çoğu gün kustum ve iki sezaryen doğum yaptım.”

Birçok kişi bunun Camilla’nın fikri olduğunu varsaysa da, anneye göre bu “vergi” fikri aslında eşinden gelmiş.

Birçok kişi bunun Camilla’nın fikri olduğunu varsaysa da, anneye göre bu “vergi” fikri aslında eşinden gelmiş.

“Her seferinde yaklaşık 85 sterlin tutuyor. Manikür ve pedikür yaptırmanın beni ne kadar mutlu ettiğini tarif edemem. Gerçekten, regl haftasını telafi ediyor,” diyor. Camilla.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın