Her Ay Regl Olduğu İçin Kocasından Yıllık 108 Bin TL "Kadınlık Vergisi" Alan Kadından Dumur Eden Açıklamalar

Annelik gerçekten kutsal. Hem hamilelik sürecinde hem de doğumdan sonra kadınlar bambaşka bir döneme girebiliyor. Fakat Camilla isimli bir kadın, bu süreci kolaylaştırmak adına kocasıyla ilginç bir çözüm bulmuş. Her ay kocasından 170 sterlin 'kadınlık vergisi' alan kadın açıklamalarıyla dumur etti. Birçok kişi bu ilişkiyi desteklerken bir kısmı da ilginç buldu.

İşte detaylar!