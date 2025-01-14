Her Ay Regl Olduğu İçin Kocasından Yıllık 108 Bin TL "Kadınlık Vergisi" Alan Kadından Dumur Eden Açıklamalar
Her Ay Regl Olduğu İçin Kocasından Yıllık 108 Bin TL "Kadınlık Vergisi" Alan Kadından Dumur Eden Açıklamalar
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/327...
Annelik gerçekten kutsal. Hem hamilelik sürecinde hem de doğumdan sonra kadınlar bambaşka bir döneme girebiliyor. Fakat Camilla isimli bir kadın, bu süreci kolaylaştırmak adına kocasıyla ilginç bir çözüm bulmuş. Her ay kocasından 170 sterlin 'kadınlık vergisi' alan kadın açıklamalarıyla dumur etti. Birçok kişi bu ilişkiyi desteklerken bir kısmı da ilginç buldu.
İşte detaylar!
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Sizler de takdir edersiniz ki uzun süreli ilişkilerde sağlıklı dinamikler yakalayabilmek son derece önemli. Bazı çiftler, bize daha önce hiç görmediğimiz ilişki dinamiklerini gösterebilirler.
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Camilla ve kocasının ilişkisi de bunun timsali desek abartmayız. Camilla, hamile olduğu için kocasından "kadınlık vergisi" alıyor.
Evet yanlış duymadınız! Camilla'nın kocası iki ayda bir kendisine ayda iki kere 85 sterlin (yaklaşık 3600 TL), yani yılda 2500 sterlin (yaklaşık 108 bin TL) veriyor.
Sebebi ise kadın olması ve her ay regl olması. Camilla bu durumu şu şekilde açıklıyor👇
Birçok kişi bunun Camilla’nın fikri olduğunu varsaysa da, anneye göre bu “vergi” fikri aslında eşinden gelmiş.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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