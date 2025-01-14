Araştırma: Kadınların Daha Fazla Kazandığı Evliliklerde Erkeklerin Psikolojisi Bozuluyor

Bir ilişkide gelir dengesi, pek çok farklı açıdan tartışmaya açık bir konu. Son yıllarda, dünya genelinde kadınların kocalarından daha fazla kazandığı çiftlerin sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Ancak bu durum, hem kadınlar hem de erkekler için bazı beklenmedik sonuçları beraberinde getirebiliyor. Yeni bir araştırma, kadınların eşlerinden daha fazla kazandığı evliliklerde, özellikle erkeklerin ruh sağlığının daha fazla etkilendiğini ortaya koyuyor. Araştırmanın detayları, içeriğin devamında!