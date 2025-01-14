Araştırma: Kadınların Daha Fazla Kazandığı Evliliklerde Erkeklerin Psikolojisi Bozuluyor
Araştırma: Kadınların Daha Fazla Kazandığı Evliliklerde Erkeklerin Psikolojisi Bozuluyor
Kaynak: https://nypost.com/2025/01/09/lifesty...
Bir ilişkide gelir dengesi, pek çok farklı açıdan tartışmaya açık bir konu. Son yıllarda, dünya genelinde kadınların kocalarından daha fazla kazandığı çiftlerin sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Ancak bu durum, hem kadınlar hem de erkekler için bazı beklenmedik sonuçları beraberinde getirebiliyor. Yeni bir araştırma, kadınların eşlerinden daha fazla kazandığı evliliklerde, özellikle erkeklerin ruh sağlığının daha fazla etkilendiğini ortaya koyuyor. Araştırmanın detayları, içeriğin devamında!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazı ilişkilerde "maddi hiyerarşi" oluşabiliyor. Gelişmemiş ya da gelişmemiş olan ülkelerde kadının, erkekten daha fazla maaş aldığı senaryo pek hoş görülmüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni bir araştırma, eşlerinden daha az kazanan erkeklerin daha mutsuz olduğunu öne sürüyor.
The Economic Journal'da yayımlanan bu çalışmada, bir eşin kocasından daha fazla kazanması durumunda, her iki eşte de, özellikle erkeklerde, daha yüksek oranlarda ruh sağlığı sorunları görüldüğü ortaya çıktı.
Araştırma yazarları, "Kadınların kocalarından daha fazla kazandığı çiftlerin oranı küresel ölçekte artıyor," diye yazdı.
Durham Üniversitesi’nden bilim insanları, eşlerin gelir düzeyi ile ruh sağlığı arasındaki bağlantıyı inceledi. Araştırma, 2021 yılında evlenen ve yaş ortalaması 37 olan İsveçli heteroseksüel çiftleri ele aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araştırmacılar, "Kadının kazancının kocasınınkini geçmesi, bir ruh sağlığı tanısı alma olasılığını önemli ölçüde artırıyor," sonucuna ulaştı. Bu durum özellikle erkeklerde daha yüksek oranlarda gözlemlendi.
Analiz ayrıca, ruh sağlığının hem kişinin kendi hem de eşinin mutlak gelir seviyesiyle pozitif ilişkili olduğunu; ancak sadece kadının geliri söz konusu olduğunda bu ilişkinin negatif olduğunu gösterdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın