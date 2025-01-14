onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Araştırma: Kadınların Daha Fazla Kazandığı Evliliklerde Erkeklerin Psikolojisi Bozuluyor

Araştırma: Kadınların Daha Fazla Kazandığı Evliliklerde Erkeklerin Psikolojisi Bozuluyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.01.2025 - 21:41

Bir ilişkide gelir dengesi, pek çok farklı açıdan tartışmaya açık bir konu. Son yıllarda, dünya genelinde kadınların kocalarından daha fazla kazandığı çiftlerin sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Ancak bu durum, hem kadınlar hem de erkekler için bazı beklenmedik sonuçları beraberinde getirebiliyor. Yeni bir araştırma, kadınların eşlerinden daha fazla kazandığı evliliklerde, özellikle erkeklerin ruh sağlığının daha fazla etkilendiğini ortaya koyuyor. Araştırmanın detayları, içeriğin devamında!

Kaynak: https://nypost.com/2025/01/09/lifesty...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bazı ilişkilerde "maddi hiyerarşi" oluşabiliyor. Gelişmemiş ya da gelişmemiş olan ülkelerde kadının, erkekten daha fazla maaş aldığı senaryo pek hoş görülmüyor.

Bazı ilişkilerde "maddi hiyerarşi" oluşabiliyor. Gelişmemiş ya da gelişmemiş olan ülkelerde kadının, erkekten daha fazla maaş aldığı senaryo pek hoş görülmüyor.

Yeni bir araştırma, eşlerinden daha az kazanan erkeklerin daha mutsuz olduğunu öne sürüyor.

Yeni bir araştırma, eşlerinden daha az kazanan erkeklerin daha mutsuz olduğunu öne sürüyor.

The Economic Journal'da yayımlanan bu çalışmada, bir eşin kocasından daha fazla kazanması durumunda, her iki eşte de, özellikle erkeklerde, daha yüksek oranlarda ruh sağlığı sorunları görüldüğü ortaya çıktı.

The Economic Journal'da yayımlanan bu çalışmada, bir eşin kocasından daha fazla kazanması durumunda, her iki eşte de, özellikle erkeklerde, daha yüksek oranlarda ruh sağlığı sorunları görüldüğü ortaya çıktı.

Dünya genelinde, bir evlilikte daha fazla kazananın kadın olduğu bir eğilim yükselişte. Taylor Swift ve Travis Kelce ya da Nicole Kidman ve Keith Urban gibi ünlü çiftler de bu eğilimin örnekleri arasında yer alıyor.

Araştırma yazarları, "Kadınların kocalarından daha fazla kazandığı çiftlerin oranı küresel ölçekte artıyor," diye yazdı.

Araştırma yazarları, "Kadınların kocalarından daha fazla kazandığı çiftlerin oranı küresel ölçekte artıyor," diye yazdı.

'Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de İsveç'te bu oran, milenyumun başından bu yana yaklaşık yüzde 25 arttı.'

Durham Üniversitesi’nden bilim insanları, eşlerin gelir düzeyi ile ruh sağlığı arasındaki bağlantıyı inceledi. Araştırma, 2021 yılında evlenen ve yaş ortalaması 37 olan İsveçli heteroseksüel çiftleri ele aldı.

Durham Üniversitesi’nden bilim insanları, eşlerin gelir düzeyi ile ruh sağlığı arasındaki bağlantıyı inceledi. Araştırma, 2021 yılında evlenen ve yaş ortalaması 37 olan İsveçli heteroseksüel çiftleri ele aldı.

Çiftler ya 10 yıl boyunca ya da boşanana kadar gözlemlendi. İncelenen çiftlerin yaklaşık yüzde 20’si boşandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Araştırmacılar, "Kadının kazancının kocasınınkini geçmesi, bir ruh sağlığı tanısı alma olasılığını önemli ölçüde artırıyor," sonucuna ulaştı. Bu durum özellikle erkeklerde daha yüksek oranlarda gözlemlendi.

Araştırmacılar, "Kadının kazancının kocasınınkini geçmesi, bir ruh sağlığı tanısı alma olasılığını önemli ölçüde artırıyor," sonucuna ulaştı. Bu durum özellikle erkeklerde daha yüksek oranlarda gözlemlendi.

'En dar kapsamda yapılan incelemelerde bile, bu olasılık tüm örneklemde yaklaşık yüzde 8, erkeklerde ise yüzde 11 oranında artış gösteriyor.'

Analiz ayrıca, ruh sağlığının hem kişinin kendi hem de eşinin mutlak gelir seviyesiyle pozitif ilişkili olduğunu; ancak sadece kadının geliri söz konusu olduğunda bu ilişkinin negatif olduğunu gösterdi.

Analiz ayrıca, ruh sağlığının hem kişinin kendi hem de eşinin mutlak gelir seviyesiyle pozitif ilişkili olduğunu; ancak sadece kadının geliri söz konusu olduğunda bu ilişkinin negatif olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, 'Ruh sağlığı, birçok önemli ekonomik ve yaşam sonucuyla bağlantılı olan kritik bir unsurdur,' diye yazdı. 'Bu çalışmada, çiftlerdeki göreceli gelirin ruh sağlığı sonuçlarında önemli bir rol oynadığını gösteren somut kanıtlar buluyorum. Bu durum, İsveç gibi cinsiyet eşitliğiyle övünen bir toplumda bile gözlemleniyor.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın