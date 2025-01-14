Müge Anlı'dan Tanıdığımız Prof. Dr. Arif Verimli, Hangi Saat Aralığında Uyumamız Gerektiğini Açıkladı
Müge Anlı'dan Tanıdığımız Prof. Dr. Arif Verimli, Hangi Saat Aralığında Uyumamız Gerektiğini Açıkladı
Müge Anlı’dan tanıdığımız Prof. Dr. Arif Verimli, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçmişte televizyon programlarındaki açıklamalarıyla gündem olan Verimli, bu kez uyku düzenine dair önemli bir tavsiyede bulundu: '23:00 ile 04:00 arasında derin uykuya geçmeniz gerekiyor.' dedi.
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Müge Anlı'dan tanıdığımız Prof. Dr. Arif Verimli sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.
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Psikiyatrist Verimli, hatırlarsanız televizyon programlarındaki "tekelleşme" mevzusuyla gündeme gelmiş, açıklamalarıyla bir kez daha gündem olmuştu.
Prof. Dr., haksızlığa uğradığını dile getirerek "Bir daha asla bu programlara katılmam" demeyi de ihmal etmemişti.
Verimli, gündem olduğu konudan biraz uzaklaşıp herkese "uyku" ile alakalı bir tavsiyede bulundu.
"Saat 23:00 ve 04:00 arası derin bir uykuya dalmak zorundasınız." diyen Verimli, bunun sebebini de açıkladı.
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"Melatonin bu saatlerde en yüksektir. Ruh Sağlığını korumak isteyen uyur. Uyuyun." dedi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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