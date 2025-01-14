onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Müge Anlı'dan Tanıdığımız Prof. Dr. Arif Verimli, Hangi Saat Aralığında Uyumamız Gerektiğini Açıkladı

Müge Anlı'dan Tanıdığımız Prof. Dr. Arif Verimli, Hangi Saat Aralığında Uyumamız Gerektiğini Açıkladı

Müge Anlı
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.01.2025 - 20:29

Müge Anlı’dan tanıdığımız Prof. Dr. Arif Verimli, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçmişte televizyon programlarındaki açıklamalarıyla gündem olan Verimli, bu kez uyku düzenine dair önemli bir tavsiyede bulundu: '23:00 ile 04:00 arasında derin uykuya geçmeniz gerekiyor.' dedi.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Müge Anlı'dan tanıdığımız Prof. Dr. Arif Verimli sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Müge Anlı'dan tanıdığımız Prof. Dr. Arif Verimli sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Psikiyatrist Verimli, hatırlarsanız televizyon programlarındaki "tekelleşme" mevzusuyla gündeme gelmiş, açıklamalarıyla bir kez daha gündem olmuştu.

Psikiyatrist Verimli, hatırlarsanız televizyon programlarındaki "tekelleşme" mevzusuyla gündeme gelmiş, açıklamalarıyla bir kez daha gündem olmuştu.

Prof. Dr., haksızlığa uğradığını dile getirerek "Bir daha asla bu programlara katılmam" demeyi de ihmal etmemişti.

Prof. Dr., haksızlığa uğradığını dile getirerek "Bir daha asla bu programlara katılmam" demeyi de ihmal etmemişti.

Anlatmıştık:

Verimli, gündem olduğu konudan biraz uzaklaşıp herkese "uyku" ile alakalı bir tavsiyede bulundu.

Verimli, gündem olduğu konudan biraz uzaklaşıp herkese "uyku" ile alakalı bir tavsiyede bulundu.

"Saat 23:00 ve 04:00 arası derin bir uykuya dalmak zorundasınız." diyen Verimli, bunun sebebini de açıkladı.

"Saat 23:00 ve 04:00 arası derin bir uykuya dalmak zorundasınız." diyen Verimli, bunun sebebini de açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Melatonin bu saatlerde en yüksektir. Ruh Sağlığını korumak isteyen uyur. Uyuyun." dedi.

"Melatonin bu saatlerde en yüksektir. Ruh Sağlığını korumak isteyen uyur. Uyuyun." dedi.

İşte o gönderi👇

İşte o gönderi👇
twitter.com

Diğer kullanıcılar da yorumlarını esirgemedi. O yorumlardan bazıları👇

Diğer kullanıcılar da yorumlarını esirgemedi. O yorumlardan bazıları👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın