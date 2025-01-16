Ünlü Astrolog Bugün İçin Öngörüde Bulundu: "Sabırsız Olabilir, Ani Tepkiler Gösterebilirsiniz"
Ünlü Astrolog Bugün İçin Öngörüde Bulundu: "Sabırsız Olabilir, Ani Tepkiler Gösterebilirsiniz"
Astrolojik tahminleri ve yazılarıyla bildiğimiz ünlü astrolog Aygül Aydın, belirli aralıklarla sosyal medyada öngörülerini paylaşıyor. Bugün için de bazı öngörülerde bulunan Aydın, 'Bugün gökyüzü oldukça hareketli! Ay Aslan burcunda ilerlerken, Güneş ve Mars karşıtlığı devrede. Bu enerji, insanlarda gerginlik, sabırsızlık ve ani tepkilere neden olabilir.' diyerek uyardı.
İşte o gönderinin detayları...
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2025 yılına girdiğimizden bu yana ilginç astrolojik olaylarla karşılaşıyoruz.
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Hürriyet köşe yazarı ve astrolog Aygül Aydın da bugün için bazı astrolojik öngörülerde bulundu.
"Bugün gökyüzü oldukça hareketli!" diyerek sözlerine başlayan Aygül, "Ay Aslan burcunda ilerlerken, Güneş ve Mars karşıtlığı devrede." dedi.
"Bu enerji, insanlarda gerginlik, sabırsızlık ve ani tepkilere neden olabilir. Egoların çarpıştığı bir gün olduğu için sakin kalmak ve gereksiz tartışmalardan kaçınmak önemli."
"Herkes kendi haklılığını savunma eğiliminde olabilir, bu yüzden empati yapmaya ve olaylara bir adım geri çekilerek bakmaya çalışmak faydalı olacaktır."
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"İçimizdeki cesur ve lider ruhu doğru bir şekilde ifade edebilirsek, bu enerjiyi yapıcı şekilde kullanabiliriz." diyerek sözlerini noktaladı.
Aydın'ın o gönderisi👇
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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