Aldatan Erkek Arkadaşına İkinci Bir Şans Tanıyan Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

'Onunla gelmemi istemedi ama bana bunu açıkça söylemedi. Ayrı kalacağımız için üzgündü. Aldatıldığımı öğrendiğimde (İçimden geldi, arkadaşına mesaj attım ve her şeyi itiraf etti), bana asla gitmememi istemediğini ve benimle hemen yaşamaya başlamamamdan dolayı bana kızgın olduğunu söyledi.'