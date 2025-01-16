onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Aldatan Erkek Arkadaşına İkinci Bir Şans Tanıyan Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Aldatan Erkek Arkadaşına İkinci Bir Şans Tanıyan Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.01.2025 - 15:57

Aldatan erkek arkadaşına ikinci bir şans tanıyan kadın, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Bir yıl boyunca birlikte olduğu erkeğin, iş seyahati sırasında başka biriyle ilişki yaşadığını öğrendikten sonra ilişkiyi bitirmeyi düşünmüştü. Ancak bir ay sonra tekrar konuşmaya başlayan kadının, erkeğin aldatıldığı kişiyle tüm iletişimini kesmesini istemesi sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı. Kimileri ona destek verirken, kimileri de bu durumda kendine daha fazla saygı göstermesi gerektiğini savunuyor. Bakalım siz neler düşüneceksiniz...

Buyurun👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/relationship...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlişkide güven mevzusu çok önemli. Sizler de takdir edersiniz ki bir kez güven kırılınca, inşaası epey zaman alıyor.

İlişkide güven mevzusu çok önemli. Sizler de takdir edersiniz ki bir kez güven kırılınca, inşaası epey zaman alıyor.

Fakat kader ya bu, bazılarımız bu duyguyu en az bir kere yaşamak için gelmişizdir dünyaya. Bir Reddit kullanıcısı da kendisini aldatan erkek arkadaşıyla yaşadığı süreci anlatarak hepimizi aşka küstürdü.

Fakat kader ya bu, bazılarımız bu duyguyu en az bir kere yaşamak için gelmişizdir dünyaya. Bir Reddit kullanıcısı da kendisini aldatan erkek arkadaşıyla yaşadığı süreci anlatarak hepimizi aşka küstürdü.

Bir yıldır beraber olduğu 40 yaşındaki erkek arkadaşının, iş için gittiği iki aylık eğitim kursunda bir arkadaşıyla aldatıldığını öğrendiğini anlattı. Kadın döndüğünde birlikte yaşamayı planlıyordu fakat bu olaydan sonra tüm kararı değişti.

Bir yıldır beraber olduğu 40 yaşındaki erkek arkadaşının, iş için gittiği iki aylık eğitim kursunda bir arkadaşıyla aldatıldığını öğrendiğini anlattı. Kadın döndüğünde birlikte yaşamayı planlıyordu fakat bu olaydan sonra tüm kararı değişti.

'Onunla gelmemi istemedi ama bana bunu açıkça söylemedi. Ayrı kalacağımız için üzgündü. Aldatıldığımı öğrendiğimde (İçimden geldi, arkadaşına mesaj attım ve her şeyi itiraf etti), bana asla gitmememi istemediğini ve benimle hemen yaşamaya başlamamamdan dolayı bana kızgın olduğunu söyledi.'

Manipüle edildiğini fark eden kadın, aldatıldığını öğrendikten hemen sonra ilişkiyi bitirdi.

Manipüle edildiğini fark eden kadın, aldatıldığını öğrendikten hemen sonra ilişkiyi bitirdi.

Ancak bir ay sonra tekrar konuşmaya başladılar. Erkek arkadaşına, ilişkilerini yeniden inşa etmek için bir şart sundu. Kadın, erkek arkadaşının aldatıldığı kişiyle tüm iletişimini kesmesini istedi.

"Bir ay sonra tekrar konuşmaya başladık ve ona şunu söyledim: 'Eğer gerçekten yeniden başlamayı düşünüyorsak, bu kadını hayatından çıkarmalısın.' O ise, bu kadından kopamayacağını, onun sadece bir arkadaş olduğunu söyledi. Ben de ona, 'O arkadaşın değil, beni aldattığın kişi,' dedim."

"Bir ay sonra tekrar konuşmaya başladık ve ona şunu söyledim: 'Eğer gerçekten yeniden başlamayı düşünüyorsak, bu kadını hayatından çıkarmalısın.' O ise, bu kadından kopamayacağını, onun sadece bir arkadaş olduğunu söyledi. Ben de ona, 'O arkadaşın değil, beni aldattığın kişi,' dedim."

Şu anda ilişkilerine devam eden çift sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım aldatan kişinin bu huyundan vazgeçmeyeceğini düşünse de herkesin bir ikinci şansı hak ettiğini dile getirenler de vardı.

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın