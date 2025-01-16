Aldatan Erkek Arkadaşına İkinci Bir Şans Tanıyan Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Aldatan Erkek Arkadaşına İkinci Bir Şans Tanıyan Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Kaynak: https://www.reddit.com/r/relationship...
Aldatan erkek arkadaşına ikinci bir şans tanıyan kadın, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Bir yıl boyunca birlikte olduğu erkeğin, iş seyahati sırasında başka biriyle ilişki yaşadığını öğrendikten sonra ilişkiyi bitirmeyi düşünmüştü. Ancak bir ay sonra tekrar konuşmaya başlayan kadının, erkeğin aldatıldığı kişiyle tüm iletişimini kesmesini istemesi sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı. Kimileri ona destek verirken, kimileri de bu durumda kendine daha fazla saygı göstermesi gerektiğini savunuyor. Bakalım siz neler düşüneceksiniz...
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İlişkide güven mevzusu çok önemli. Sizler de takdir edersiniz ki bir kez güven kırılınca, inşaası epey zaman alıyor.
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Fakat kader ya bu, bazılarımız bu duyguyu en az bir kere yaşamak için gelmişizdir dünyaya. Bir Reddit kullanıcısı da kendisini aldatan erkek arkadaşıyla yaşadığı süreci anlatarak hepimizi aşka küstürdü.
Bir yıldır beraber olduğu 40 yaşındaki erkek arkadaşının, iş için gittiği iki aylık eğitim kursunda bir arkadaşıyla aldatıldığını öğrendiğini anlattı. Kadın döndüğünde birlikte yaşamayı planlıyordu fakat bu olaydan sonra tüm kararı değişti.
Manipüle edildiğini fark eden kadın, aldatıldığını öğrendikten hemen sonra ilişkiyi bitirdi.
"Bir ay sonra tekrar konuşmaya başladık ve ona şunu söyledim: 'Eğer gerçekten yeniden başlamayı düşünüyorsak, bu kadını hayatından çıkarmalısın.' O ise, bu kadından kopamayacağını, onun sadece bir arkadaş olduğunu söyledi. Ben de ona, 'O arkadaşın değil, beni aldattığın kişi,' dedim."
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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