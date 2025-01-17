Yaptırdıkları "Sanatsal" Dövmelerle Görenlere Hayatı Sorgulatan Acayip Kişiler
Yaptırdıkları "Sanatsal" Dövmelerle Görenlere Hayatı Sorgulatan Acayip Kişiler
Dövme birçoğumuz için bir sanat dalı olsa da bazı dövmeler adeta göz kanatıyor. Estetik görüntüden uzak bu dövmeler ise görenlere uzun uzun hayatı sorgulatıyor. Birçok kişinin aklında 'Hangi dövmeyi yaptırsam' sorusu yatsa da, birazdan göreceğiniz dövmeler, size dövme yaptırmaya tövbe ettirecek! Gelin, o dövmelere beraber bakalım...
Hazırsanız, başlayalım...
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...
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2. "Uzun süre bakınca gözünüz kanıyor"
3. 👇
4. "Bu dövmeyi yaptırırkenki motivasyonunu çok merak ediyorum"
5. Kelimeler kifayetsiz kalıyor...
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6. "Bu kadar korku filmi hayranlığı fazla sanki"
7. "Bizce hiç gerek yoktu"
8. "Kabus gibi"
9. "Sinefiller bunu görmesin"
10. "Bazen dövmelerin kalıcı olduğunu unutabiliyoruz"
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11. Kafamızda bir sürü soru işareti var şu an...
12. "Kendime yaptığım dövme"
13. "Bu dövmeyi arkadaşım yaptı"
14. Siz neler düşünüyorsunuz?
15. Yorumlarda buluşalım!
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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