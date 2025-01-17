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Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.01.2025 - 18:34

Sizler de takdir edersiniz ki Instagram'ı birçoğumuz anılarımızı paylaşmak için kullanıyoruz. Bazı kişiler ise Instagram'da paylaşım yaparken fotoğraflarına photoshop yapmayı ihmal etmiyor. Kullanıcılar yaptıkları photoshopla adeta tanınmaz hale gelebiliyorlar. Gören kullanıcıların ise gerçeklik algısı yerle bir olabiliyor. Gelin paylaştıkları photoshoplu fotoğraflarla adeta tanınmaz hale gelen kişilere beraber bakalım.👇

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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. Photohsop yüzünden adeta tanınmaz hale gelmiş...

2. Photohsop yüzünden adeta tanınmaz hale gelmiş...

3. E siz de takdir edersiniz ki bu bacak boyunun imkanı yok!

3. E siz de takdir edersiniz ki bu bacak boyunun imkanı yok!

4. "Bunların ikisi aynı kişi mi?"

4. "Bunların ikisi aynı kişi mi?"

5. 👇

5. 👇
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6. "Tanışma uygulamalarına koymamanız gereken fotoğraflar"

6. "Tanışma uygulamalarına koymamanız gereken fotoğraflar"

7. Bu fiziğin "genetik" olduğunu iddia ediyormuş!

7. Bu fiziğin "genetik" olduğunu iddia ediyormuş!

8. Bunu kendilerine neden yapıyorlar?

8. Bunu kendilerine neden yapıyorlar?

9. Buna inanan var mı?

9. Buna inanan var mı?

10. "Gerçekten korkuyorum"

10. "Gerçekten korkuyorum"
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11. "Ünlüler yine şaşırtmıyor"

11. "Ünlüler yine şaşırtmıyor"

12. Sebebi neydi ki?

12. Sebebi neydi ki?

13. Yok artık!

13. Yok artık!
13. Yok artık!

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Yorumlarda buluşalım!

15. Yorumlarda buluşalım!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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