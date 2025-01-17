Aşk Kapıları Tekrar Açılıyor: Astrolog Eski Sevgililer İçin Tarih Verdi
Aşk Kapıları Tekrar Açılıyor: Astrolog Eski Sevgililer İçin Tarih Verdi
2025’in başlangıcından itibaren dikkat çeken astrolojik olaylara bir yenisi ekleniyor. Astrolog Yasemin Koca, 'Venüs’ün etkisini önümüzdeki 15 gün boyunca yoğun şekilde hissedeceğiz.' diyerek bu dönemin ilişkilerde düzelme, ciddiyet kararları ve yeni aşklar için ideal olduğunu vurguladı.
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2025 yılının başından bu yana farklı astrolojik öngörülerle karşılaşıyoruz.
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Yasemin Koca da öngörülerde bulunan isimlerden bir tanesi. Peki bu hafta bizi neler bekliyor?
"Venüs’ün etkisini, önümüzdeki 15 günlük süreçte oldukça fazla hissedeceğiz." diyerek sözlerine başlayan Koca, önümüzdeki iki haftayı işaret etti.
"İlişkilerde düzelmeler ,ilişkilerinizi ciddiye taşıma kararları, yeni aşklara yelken açma zamanları başlıyor." dedi.
Koca, eskilerin geri dönüşü için 2 Mart-12 Nisan tarih aralığını işaret etti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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