Nikah Masasında Kocasının Dediği Şey Yüzünden Başından Aşağı Kaynar Sular Dökülen Kadın
Nikah Masasında Kocasının Dediği Şey Yüzünden Başından Aşağı Kaynar Sular Dökülen Kadın
Bazı anlar vardır ki, mutluluğunuzun zirvesindeyken bir cümle her şeyi altüst edebilir. TikTok kullanıcısı @noiwontthanks, tam da böyle bir anı paylaştı. Eşiyle nikah masasında yaşadığı bir olay, sadece o anı değil, evliliklerinin 16 yılını etkiledi. Peki, bir cümle bir insanın hayatını nasıl bu kadar değiştirebilir? Gelin, bu hikayeye beraber bakalım...
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Sizler de takdir edersiniz ki düğün belki de hayatımızın en önemli dönüm noktalarından bir tanesi.
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Fakat geçtiğimiz günlerde bir kadın, kocasının düğünü nasıl mahvettiğini anlatarak hepimizi aşka küstürdü.
Neredeyse 16 yıldır bu olayı içinde tutan kadın, düğün detaylarını en ince detayına kadar anlatıyor.
"Hiçbir zaman büyük bir düğün istemedim. Koridorda yürürken insanların bana bakmasını ya da benzer şeyleri hiç istemedim. Bu yüzden sadece nikâh dairesine gittik."
"Her şey yolundaydı. Kendimi iyi ve çok mutlu hissediyordum. Evlendiğimizin üzerinden yaklaşık 60 saniye geçmişti ki hâkim, 'İnsanların bir araya gelmesini çok seviyorum, ve eğer on yıl sonra buraya gelip her şeyin yolunda olduğunu söylerseniz, beni çok mutlu edersiniz’ dedi.”
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"Hakime şakayla karışık 'Umarım bu sefer de gelinliğimin içine sığarım' dedim. Fakat 60 saniye önce resmi olarak kocam olan adam öyle bir şey dedi ki..."
"Kocam bana 'Umarım birkaç beden küçüğüne de sığarsın' dedi. Moralim o kadar bozuldu ki, ne diyeceğimi bilemedim"
"Ve bu söylediği şey yıllarca içimi kemirdi. 16. yılın ardından boşanıyorum." dedi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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