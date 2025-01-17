Nikah Masasında Kocasının Dediği Şey Yüzünden Başından Aşağı Kaynar Sular Dökülen Kadın

Bazı anlar vardır ki, mutluluğunuzun zirvesindeyken bir cümle her şeyi altüst edebilir. TikTok kullanıcısı @noiwontthanks, tam da böyle bir anı paylaştı. Eşiyle nikah masasında yaşadığı bir olay, sadece o anı değil, evliliklerinin 16 yılını etkiledi. Peki, bir cümle bir insanın hayatını nasıl bu kadar değiştirebilir? Gelin, bu hikayeye beraber bakalım...