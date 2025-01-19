Fast Food Restoranlarının Kökeninin Antik Roma'ya Dayandığını Öğrenince Şaşırabilirsiniz

Fast food restoranlarının modern çağın icadı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz, ama yanılıyorsunuz! Antik Roma’da “thermopolia” adı verilen yerler, bugünkü fast food zincirlerinin adeta atasıydı. Müşterilere hızlı bir şekilde sıcak yemek sunan bu dükkanlar, Roma halkının özellikle mutfağı olmayan evlerinde yemek yapamayan kesimi için vazgeçilmezdi. Burgerler, patates kızartmaları ya da gazlı içecekler olmasa da, sıcak şarap, baklagiller, etler ve hatta ilkel bir hamburger versiyonu bile vardı. Gelin, fast food’un binlerce yıl öncesine dayanan bu şaşırtıcı hikayesine birlikte göz atalım!