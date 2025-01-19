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Çabalayan Erkeklere Verdikleri Örneklerle Hepimizin Aşka Olan İnancını Tazeleyen Kişiler

Çabalayan Erkeklere Verdikleri Örneklerle Hepimizin Aşka Olan İnancını Tazeleyen Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.01.2025 - 21:26

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, ilişkilerde çabalayan erkeklerin önemini hatırlatan bir paylaşım yaptı. Bu gönderi, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Kullanıcılar, kendi deneyimlerinden örnekler vererek bu düşünceyi destekledi. İşte çabalayan erkeklere dair örnekler!

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Sizler de takdir edersiniz ki çabalayan erkek ilişkilerin vazgeçilmezi.

Bir kullanıcı da "çabalayan erkeklerin" varlığını hatırlattı. Birçok kullanıcı da bu erkek türlerine örnekler verdi.

Bir kullanıcı da "çabalayan erkeklerin" varlığını hatırlattı. Birçok kullanıcı da bu erkek türlerine örnekler verdi.
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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