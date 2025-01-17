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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun "Dışarıya da Zaman Ayıralım" Açıklaması Ekonomik Sıkıntıları Gündeme Getirdi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun "Dışarıya da Zaman Ayıralım" Açıklaması Ekonomik Sıkıntıları Gündeme Getirdi

Sosyal Medya
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.01.2025 - 23:47

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun son açıklamaları sosyal medyada ve halk arasında büyük tepki çekti. Bakan Memişoğlu, internet bağımlılığına dair yaptığı konuşmada gençlere yönelik, “Elbette eğlenecekler, dinlenecekler, sosyal medyayı takip edecekler ama normal yaşamlarında sokağa, arkadaşlarına ve büyüklerine de zaman ayırmayı unutmasınlar” ifadelerini kullandı. Kullanıcılar, güncel ekonomik durumlarını sorgulayarak 'Nasıl dışarı çıkalım?' dediler.

Detaylar içeriğin devamında!

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Sağlık Bakan Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz saatlerde yaptığı "sosyal medya" açıklamalarıyla gündem oldu.

Sağlık Bakan Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz saatlerde yaptığı "sosyal medya" açıklamalarıyla gündem oldu.

Bakan Memişoğlu, çocuklara ve gençlere şunları ifade ettiğini söyledi: “İnternet bugün maalesef bağımlılık haline gelmiş durumda. Bilgisayarı ve interneti kullanırken siz onları kullanın, onlar sizi kullanmasınlar. İnternet ve sosyal medya, sosyal alan bağımlılık hâline gelmiş durumda. Gençlerimize tavsiyemiz şu; elbette eğlenecekler, dinlenecekler, internette dolaşacaklar, sosyal medyayı takip edecekler. Ama normal yaşamlarında sokağa, arkadaşlarına ve büyüklerine de zaman ayırmayı unutmasınlar."

Bakan Memişoğlu, çocuklara ve gençlere şunları ifade ettiğini söyledi: “İnternet bugün maalesef bağımlılık haline gelmiş durumda. Bilgisayarı ve interneti kullanırken siz onları kullanın, onlar sizi kullanmasınlar. İnternet ve sosyal medya, sosyal alan bağımlılık hâline gelmiş durumda. Gençlerimize tavsiyemiz şu; elbette eğlenecekler, dinlenecekler, internette dolaşacaklar, sosyal medyayı takip edecekler. Ama normal yaşamlarında sokağa, arkadaşlarına ve büyüklerine de zaman ayırmayı unutmasınlar."

Memişoğlu'nun "Dışarıya da vakit ayıralım" açıklamalarına sosyal medyadan yorum yağdı.

Memişoğlu'nun "Dışarıya da vakit ayıralım" açıklamalarına sosyal medyadan yorum yağdı.

Ekonomiksel sıkıntılar yaşadıkları için "Nasıl dışarı çıkalım?" diyerek dem vuranlar da vardı. İşte o yorumlardan bazıları👇

Ekonomiksel sıkıntılar yaşadıkları için "Nasıl dışarı çıkalım?" diyerek dem vuranlar da vardı. İşte o yorumlardan bazıları👇

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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