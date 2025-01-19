Dünyanın En Büyük Tuz Gölü Olan Salar de Uyuni'nin Yansıtıcı Yüzeyi Nasıl Oluşuyor?

Hayal edin, gökyüzü ile yeryüzünün tamamen birleştiği, sanki sonsuz bir aynanın içinde yürüyormuş gibi hissettiren bir yer... Bolivya'da yer alan Salar de Uyuni, dünyanın en büyük tuz gölü olarak bu eşsiz deneyimi sunuyor. Peki, her yıl binlerce turistin akın ettiği bu devasa doğal ayna nasıl oluşuyor? Gelin, o ilginç oluşum hikayesine hep beraber bakalım...