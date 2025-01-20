Yaşam Tarzını Değiştirerek Kısa Zamanda Kilo Veren Kadının İlham Verici Öyküsü

Birçoğumuz kilo vermek için farklı yollar denesek de Verity isimli bir kadının denediği şey hepimize umut oldu. 49 yaşındaki Verity Bambury’nin hayatı, 2021 yılının Noel’inde tamamen değişti. Sevdiği bayram hazırlıklarını yapmak bir yana, ağacın tepesine süs koymak bile onun için işkenceye dönüşmüştü. 'Yeter artık!,' diyerek aldığı karar, Verity’yi bambaşka birine dönüştürdü. Hem kilosunu hem de yaşam tarzını baştan sona değiştirdiği bu yolculuk, hepimize ilham verecek cinsten.