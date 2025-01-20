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Yaşam Tarzını Değiştirerek Kısa Zamanda Kilo Veren Kadının İlham Verici Öyküsü

Yaşam Tarzını Değiştirerek Kısa Zamanda Kilo Veren Kadının İlham Verici Öyküsü

Diyet
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.01.2025 - 16:45

Birçoğumuz kilo vermek için farklı yollar denesek de Verity isimli bir kadının denediği şey hepimize umut oldu. 49 yaşındaki Verity Bambury’nin hayatı, 2021 yılının Noel’inde tamamen değişti. Sevdiği bayram hazırlıklarını yapmak bir yana, ağacın tepesine süs koymak bile onun için işkenceye dönüşmüştü. 'Yeter artık!,' diyerek aldığı karar, Verity’yi bambaşka birine dönüştürdü. Hem kilosunu hem de yaşam tarzını baştan sona değiştirdiği bu yolculuk, hepimize ilham verecek cinsten.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/real-li...
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Son zamanlarda kilo vermek için farklı yöntemler deneniyor.

Son zamanlarda kilo vermek için farklı yöntemler deneniyor.

Fakat Verity'nin hikayesi herkese ilham olacak cinsten desek yeridir. 49 yaşındaki Verity Bambury, yıllardır fazla kilolarıyla mücadele ediyordu. Ancak, 2021 yılında Noel döneminde yaşadığı zorluklar onu hayatını değiştirmeye itti.

Fakat Verity'nin hikayesi herkese ilham olacak cinsten desek yeridir. 49 yaşındaki Verity Bambury, yıllardır fazla kilolarıyla mücadele ediyordu. Ancak, 2021 yılında Noel döneminde yaşadığı zorluklar onu hayatını değiştirmeye itti.

Oğluyla birlikte Noel hazırlıkları yapmak, alışverişe çıkmak ve süslemelerle ilgilenmek onun için bir işkenceye dönüşmüştü. Bu durum Verity'yi harekete geçirdi ve Ocak 2021'de yeni bir diyete başlamasına vesile oldu.

Verity’nin kilo problemleri çocukluk yıllarına dayanıyordu. Lisede mezuniyet balosuna uygun kıyafet bulamayınca hamilelik eteği giymek zorunda kalmıştı.

Verity’nin kilo problemleri çocukluk yıllarına dayanıyordu. Lisede mezuniyet balosuna uygun kıyafet bulamayınca hamilelik eteği giymek zorunda kalmıştı.

Genç yaşta diyet denemelerine başlasa da başarısızlıkla sonuçlanan girişimler, onun bu durumu kabullenmesine neden olmuştu.

Zamanla hemşirelik ve öğretmenlik kariyerinde ilerleyen Verity, 2014 yılında oğlu Jarvis'i dünyaya getirdikten sonra hızla kilo aldı.

Zamanla hemşirelik ve öğretmenlik kariyerinde ilerleyen Verity, 2014 yılında oğlu Jarvis'i dünyaya getirdikten sonra hızla kilo aldı.

2020 yılına gelindiğinde 136 kiloya ulaşmıştı. Pandemi dönemini “sınırsız açık büfe” gibi yaşadığını ifade eden Verity, kilo almanın kaçınılmaz olduğunu söylüyor.

2020 yılında hastaneye kaldırıldığında yüksek tansiyon teşhisi konulan Verity, fiziksel durumunun Noel'i bile kutlayamayacak kadar kötü olduğunu fark etti. 2021’in başında 1:1 Diyeti’ni uygulamaya başladı ve ilk hafta 5 kilo verdi.

2020 yılında hastaneye kaldırıldığında yüksek tansiyon teşhisi konulan Verity, fiziksel durumunun Noel'i bile kutlayamayacak kadar kötü olduğunu fark etti. 2021’in başında 1:1 Diyeti’ni uygulamaya başladı ve ilk hafta 5 kilo verdi.
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Verity, zamanla sağlıklı yemekler yapmayı öğrenerek ailesiyle aynı yemekleri daha düşük kalorili şekilde tüketmeye başladı.

Verity, zamanla sağlıklı yemekler yapmayı öğrenerek ailesiyle aynı yemekleri daha düşük kalorili şekilde tüketmeye başladı.

Bu sağlıklı alışkanlıklar sayesinde bir yıl içinde 45 kilo verdi.

Bugün 83 kiloya düşen ve 26 bedenden 14 bedene inen Verity, sadece fiziksel görünümünü değil, yaşam tarzını da tamamen değiştirdi.

Bugün 83 kiloya düşen ve 26 bedenden 14 bedene inen Verity, sadece fiziksel görünümünü değil, yaşam tarzını da tamamen değiştirdi.

Verity’nin yeni sağlıklı yaşam tarzı, ailesiyle daha kaliteli zaman geçirmesini sağladı. Disney gezisinde oğluyla havuzda eğlenmek, su kaydıraklarından kaymak gibi aktiviteleri rahatlıkla yapabildiğini belirtiyor. 'Artık oğlumun arkasından nefessiz kalmadan koşabiliyorum,' diyen Verity, hayatında yepyeni bir sayfa açtı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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