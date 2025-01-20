Yaşam Tarzını Değiştirerek Kısa Zamanda Kilo Veren Kadının İlham Verici Öyküsü
Yaşam Tarzını Değiştirerek Kısa Zamanda Kilo Veren Kadının İlham Verici Öyküsü
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/real-li...
Birçoğumuz kilo vermek için farklı yollar denesek de Verity isimli bir kadının denediği şey hepimize umut oldu. 49 yaşındaki Verity Bambury’nin hayatı, 2021 yılının Noel’inde tamamen değişti. Sevdiği bayram hazırlıklarını yapmak bir yana, ağacın tepesine süs koymak bile onun için işkenceye dönüşmüştü. 'Yeter artık!,' diyerek aldığı karar, Verity’yi bambaşka birine dönüştürdü. Hem kilosunu hem de yaşam tarzını baştan sona değiştirdiği bu yolculuk, hepimize ilham verecek cinsten.
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Son zamanlarda kilo vermek için farklı yöntemler deneniyor.
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Fakat Verity'nin hikayesi herkese ilham olacak cinsten desek yeridir. 49 yaşındaki Verity Bambury, yıllardır fazla kilolarıyla mücadele ediyordu. Ancak, 2021 yılında Noel döneminde yaşadığı zorluklar onu hayatını değiştirmeye itti.
Verity’nin kilo problemleri çocukluk yıllarına dayanıyordu. Lisede mezuniyet balosuna uygun kıyafet bulamayınca hamilelik eteği giymek zorunda kalmıştı.
Zamanla hemşirelik ve öğretmenlik kariyerinde ilerleyen Verity, 2014 yılında oğlu Jarvis'i dünyaya getirdikten sonra hızla kilo aldı.
2020 yılında hastaneye kaldırıldığında yüksek tansiyon teşhisi konulan Verity, fiziksel durumunun Noel'i bile kutlayamayacak kadar kötü olduğunu fark etti. 2021’in başında 1:1 Diyeti’ni uygulamaya başladı ve ilk hafta 5 kilo verdi.
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Verity, zamanla sağlıklı yemekler yapmayı öğrenerek ailesiyle aynı yemekleri daha düşük kalorili şekilde tüketmeye başladı.
Bugün 83 kiloya düşen ve 26 bedenden 14 bedene inen Verity, sadece fiziksel görünümünü değil, yaşam tarzını da tamamen değiştirdi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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