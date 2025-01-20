Uzmanlara Göre İlişkinizin Bitme Noktasına Geldiğini Gösteren 7 İşaret
Uzmanlara Göre İlişkinizin Bitme Noktasına Geldiğini Gösteren 7 İşaret
İlişkiler her zaman güllük gülistanlık olmaz, biliyoruz. Ancak bazı durumlar var ki, aslında daha derin bir problemle karşı karşıya olabileceğinizi işaret ediyor olabilir. Partnerinizle birlikteyken neden sürekli kaygılı hissediyorsunuz? Ya da yan yana olduğunuzda bile neden yalnızsınız? Tüm bunlar, görmezden gelmemeniz gereken 'red flagler' olabilir.
İşte detaylar...
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1. Partnerinizle Beraberken Kendinizi Kaygılı Hissediyorsanız
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2. Yan Yana Olsanız Bile Kendinizi Yalnız Hissediyorsanız
3. Adil Bir Şekilde Tartışmayı Bilmiyorsanız
4. Para Konuşmaları Hep Kavgayla Sonuçlanıyorsa
5. Partneriniz Sık Sık Size İğneleyici Şakalar Yapıyorsa
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6. Kendinizi Partnerinizin Terapisti Gibi Hissediyorsanız
7. Karar Vermekte Zorlanıyorsanız
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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