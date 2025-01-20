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Uzmanlara Göre İlişkinizin Bitme Noktasına Geldiğini Gösteren 7 İşaret

Uzmanlara Göre İlişkinizin Bitme Noktasına Geldiğini Gösteren 7 İşaret

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.01.2025 - 14:22

İlişkiler her zaman güllük gülistanlık olmaz, biliyoruz. Ancak bazı durumlar var ki, aslında daha derin bir problemle karşı karşıya olabileceğinizi işaret ediyor olabilir. Partnerinizle birlikteyken neden sürekli kaygılı hissediyorsunuz? Ya da yan yana olduğunuzda bile neden yalnızsınız? Tüm bunlar, görmezden gelmemeniz gereken 'red flagler' olabilir.

İşte detaylar...

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1. Partnerinizle Beraberken Kendinizi Kaygılı Hissediyorsanız

1. Partnerinizle Beraberken Kendinizi Kaygılı Hissediyorsanız

Eğer partnerinizin yanındayken ya da onunla buluşmayı düşündüğünüzde fiziksel olarak rahatsızlık yaşıyorsanız, bu bir sorun işareti olabilir. Terapist Jennifer Chappell Marsh, “Bazen ilişkide bir şeylerin yanlış olduğunu fark edemesek de bedenimiz bu durumu bize hissettirebilir,” diyor.

2. Yan Yana Olsanız Bile Kendinizi Yalnız Hissediyorsanız

2. Yan Yana Olsanız Bile Kendinizi Yalnız Hissediyorsanız

Bazen partnerinizle bağ kurmakta zorlanabilirsiniz. Bu yalnızlık hissi sık sık ortaya çıkıyorsa, neden bu şekilde hissettiğinizi sorgulamanız önemli. Marsh, “Bu, partnerinize duygusal olarak açılamadığınız ya da açıldığınızda reddedildiğiniz anlamına gelebilir,” diyor.

3. Adil Bir Şekilde Tartışmayı Bilmiyorsanız

3. Adil Bir Şekilde Tartışmayı Bilmiyorsanız

Tartışmalar, sağlıklı bir ilişkinin doğal bir parçasıdır. Ancak sürekli kavga etmek ya da sorunları tamamen görmezden gelmek ilişkiye zarar verebilir. Terapist Kurt Smith, “Fazla kavga etmek kadar hiç kavga etmemek de ilişki için yıkıcıdır,” diye belirtiyor.

4. Para Konuşmaları Hep Kavgayla Sonuçlanıyorsa

4. Para Konuşmaları Hep Kavgayla Sonuçlanıyorsa

Farklı finansal öncelikler, çiftler arasında çatışma yaratabilir. Bu sorunları çözmek için bir uzmandan destek almayı düşünmek faydalı olabilir. Smith, “Para, çiftlerin en çok boşanma sebebi olarak gösterdiği konular arasında yer alıyor,” diyor.

5. Partneriniz Sık Sık Size İğneleyici Şakalar Yapıyorsa

5. Partneriniz Sık Sık Size İğneleyici Şakalar Yapıyorsa

Şakalaşmak eğlenceli olabilir, ancak sürekli alay ya da küçümseyici sözlere maruz kalıyorsanız, bu özgüveninizi zedeleyebilir. Terapist Spencer Northey, “Bu davranışlar daha derin bir saygı eksikliğini gösterebilir,” diyor.

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6. Kendinizi Partnerinizin Terapisti Gibi Hissediyorsanız

6. Kendinizi Partnerinizin Terapisti Gibi Hissediyorsanız

Partneriniz size çok fazla duygusal yük bindiriyorsa ve bu bir profesyonelden destek alması gereken durumları kapsıyorsa, sınırlar koymak önemlidir. Terapist Juan Olmedo, “Partnerinizin sizden ne beklediğini net

7. Karar Vermekte Zorlanıyorsanız

Eğer siz ya da partneriniz sürekli karar almakta zorlanıyorsanız, bu, ilişkinizdeki güven eksikliğini işaret edebilir. Northey, bu tür kararsızlıkların ilişkideki derin bir istikrarsızlığı gösterebileceğini belirtiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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