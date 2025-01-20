Uzmanlara Göre İlişkinizin Bitme Noktasına Geldiğini Gösteren 7 İşaret

İlişkiler her zaman güllük gülistanlık olmaz, biliyoruz. Ancak bazı durumlar var ki, aslında daha derin bir problemle karşı karşıya olabileceğinizi işaret ediyor olabilir. Partnerinizle birlikteyken neden sürekli kaygılı hissediyorsunuz? Ya da yan yana olduğunuzda bile neden yalnızsınız? Tüm bunlar, görmezden gelmemeniz gereken 'red flagler' olabilir.

İşte detaylar...