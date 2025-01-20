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İçerik Üreticisi Ankara’ya Taşınmak İsteyenler İçin Fiyatları Açıkladı: “Pavyonda Viski Ismarlamak 5 Bin TL”

İçerik Üreticisi Ankara’ya Taşınmak İsteyenler İçin Fiyatları Açıkladı: “Pavyonda Viski Ismarlamak 5 Bin TL”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.01.2025 - 11:57

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Bir içerik üreticisi Ankara’ya göç etmek isteyenlere uyarı mahiyetinde bir video paylaştı. Fiyatları listeleyen içerik üreticisi, “Gelmeyin” dedi. Ankara’nın artan trafiğine de değinmişti, pavyon fiyatlarına da… Yorumlarda buluşan izleyiciler arasında fiyatlar abartı diyenler oldu. Gelin detaylara geçelim.

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Ankara’da trafiğin arttığını söyleyerek söze başlayan içerik üreticisi, “Günün her saati trafik var, AVM otoparkları bile dolu ve 350 TL ücreti var” dedi.

Ankara’da trafiğin arttığını söyleyerek söze başlayan içerik üreticisi, “Günün her saati trafik var, AVM otoparkları bile dolu ve 350 TL ücreti var” dedi.

“Ulus’ta bir pavyonda konsa viski ısmarlamak 5 bin TL, kırık fön 650 TL, özel okul ücretleri 500 bin TL, 1+1 dairelerin kirası 25 bin TL” sözlerini de ekledi.

“Ulus’ta bir pavyonda konsa viski ısmarlamak 5 bin TL, kırık fön 650 TL, özel okul ücretleri 500 bin TL, 1+1 dairelerin kirası 25 bin TL” sözlerini de ekledi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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