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Biz Gezgin Orduluların Japonya'ya Alınmadığını İddia Etti ve Nedenleriyle Anlattı

Biz Gezgin Orduluların Japonya'ya Alınmadığını İddia Etti ve Nedenleriyle Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.01.2025 - 09:26

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@dahacokgezicez adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir gezgin, Japonya seyahatinden bir paylaşımıyla viral oldu. Gezgin, Orduluların Japonya'ya girmekte zorlandıklarını sebepleriyle birlikte anlattı. Japonya'daki kaçak işçilerin çoğunun Ordulu olması, bu konu hakkında düzenleme yapılmasına sebep olmuştu. Hatta Japonya'da Nagoya şehrindeki Türk nüfusunun %90'ı Ordululardan oluşuyordu. Gelin detaylara geçelim.

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Gezgin'in anlattığına göre 1989 yılında Hayri Bey adında bir Ordulu vatandaşın Japonya'ya gidişi ve ardından eşini dostunu da çağırmasıyla önüne geçilemez bir göç dalgası oluşuyor.

Gezgin'in anlattığına göre 1989 yılında Hayri Bey adında bir Ordulu vatandaşın Japonya'ya gidişi ve ardından eşini dostunu da çağırmasıyla önüne geçilemez bir göç dalgası oluşuyor.

Ülkeye girenlerin kaçak işçi olarak çalışmaları sonucunda Orduluların Japonya'ya giriş süreci artık daha sıkı bir süreçle ilerliyor.

Ülkeye girenlerin kaçak işçi olarak çalışmaları sonucunda Orduluların Japonya'ya giriş süreci artık daha sıkı bir süreçle ilerliyor.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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