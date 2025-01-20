Biz Gezgin Orduluların Japonya'ya Alınmadığını İddia Etti ve Nedenleriyle Anlattı

@dahacokgezicez adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir gezgin, Japonya seyahatinden bir paylaşımıyla viral oldu. Gezgin, Orduluların Japonya'ya girmekte zorlandıklarını sebepleriyle birlikte anlattı. Japonya'daki kaçak işçilerin çoğunun Ordulu olması, bu konu hakkında düzenleme yapılmasına sebep olmuştu. Hatta Japonya'da Nagoya şehrindeki Türk nüfusunun %90'ı Ordululardan oluşuyordu. Gelin detaylara geçelim.