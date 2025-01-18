onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Gebze-Pendik Yolunda Hızla Giden Hafriyat Kamyonunu Gören Sürücü ve Arkadaşı O Anları Şaşkınlıkla Kaydetti

Gebze-Pendik Yolunda Hızla Giden Hafriyat Kamyonunu Gören Sürücü ve Arkadaşı O Anları Şaşkınlıkla Kaydetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.01.2025 - 17:29

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz haftalarda Gebze-Pendik E-5 Karayolunda iki arkadaş trafikte seyrederken tanık oldukları bir olayı şaşkınlıkla telefonlarından kayda aldılar. Bir hafriyat kamyonu alışılmış hız sınırlarının üzerinde gidiyor ve şerit değiştiriyordu. Ancak ikili o anlar karşısında adeta şoke olmuştu.

Gelin detaylara geçelim 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

120 km hızla ilerleyen hafriyat kamyonu seri bir şekilde şerit değiştiriyordu.

120 km hızla ilerleyen hafriyat kamyonu seri bir şekilde şerit değiştiriyordu.

Sosyal medyada viral olan videoya trafiği tehlikeye attığı için tepki gösterenler de oldu, yalnızca iyi bir şoför olduğunu söyleyenler de.

Sosyal medyada viral olan videoya trafiği tehlikeye attığı için tepki gösterenler de oldu, yalnızca iyi bir şoför olduğunu söyleyenler de.

İşte o anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın