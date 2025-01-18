Gebze-Pendik Yolunda Hızla Giden Hafriyat Kamyonunu Gören Sürücü ve Arkadaşı O Anları Şaşkınlıkla Kaydetti

Geçtiğimiz haftalarda Gebze-Pendik E-5 Karayolunda iki arkadaş trafikte seyrederken tanık oldukları bir olayı şaşkınlıkla telefonlarından kayda aldılar. Bir hafriyat kamyonu alışılmış hız sınırlarının üzerinde gidiyor ve şerit değiştiriyordu. Ancak ikili o anlar karşısında adeta şoke olmuştu.
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120 km hızla ilerleyen hafriyat kamyonu seri bir şekilde şerit değiştiriyordu.
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Sosyal medyada viral olan videoya trafiği tehlikeye attığı için tepki gösterenler de oldu, yalnızca iyi bir şoför olduğunu söyleyenler de.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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