Gebze-Pendik Yolunda Hızla Giden Hafriyat Kamyonunu Gören Sürücü ve Arkadaşı O Anları Şaşkınlıkla Kaydetti

Geçtiğimiz haftalarda Gebze-Pendik E-5 Karayolunda iki arkadaş trafikte seyrederken tanık oldukları bir olayı şaşkınlıkla telefonlarından kayda aldılar. Bir hafriyat kamyonu alışılmış hız sınırlarının üzerinde gidiyor ve şerit değiştiriyordu. Ancak ikili o anlar karşısında adeta şoke olmuştu.

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