Bir Kurye Aylık Ne Kadar Kazandığını Açıkladı: 120 Bin TL’ye İnanmayanlar Oldu

Hem araçla hem de motorla kuryelik son birkaç yılın revaçta olan mesleklerinden. Kazançları ise merak konusu. Zaman zaman kendilerini açıklasalar da merak edilmeye ve tartışılmaya devam ediyor. Araçla dağıtım yapan bir kurye de kazancını sokak röportajında anlattı. Gelin detaylara geçelim.