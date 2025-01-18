Bir Kurye Aylık Ne Kadar Kazandığını Açıkladı: 120 Bin TL’ye İnanmayanlar Oldu

Hem araçla hem de motorla kuryelik son birkaç yılın revaçta olan mesleklerinden. Kazançları ise merak konusu. Zaman zaman kendilerini açıklasalar da merak edilmeye ve tartışılmaya devam ediyor. Araçla dağıtım yapan bir kurye de kazancını sokak röportajında anlattı. Gelin detaylara geçelim.
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Günde 6-7 saat çalıştığını dile getiren kurye bir ayda 120 bin TL kazandığını iddia etmişti.
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Masrafları çıkarınca ise 80 bin TL kaldığını söyledi. Yorumlarda buluşan izleyiciler günde 150 paket dağıtmanın mümkün olmadığını dile getirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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