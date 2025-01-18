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Bir Kurye Aylık Ne Kadar Kazandığını Açıkladı: 120 Bin TL’ye İnanmayanlar Oldu

Bir Kurye Aylık Ne Kadar Kazandığını Açıkladı: 120 Bin TL’ye İnanmayanlar Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.01.2025 - 16:41

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Hem araçla hem de motorla kuryelik son birkaç yılın revaçta olan mesleklerinden. Kazançları ise merak konusu. Zaman zaman kendilerini açıklasalar da merak edilmeye ve tartışılmaya devam ediyor. Araçla dağıtım yapan bir kurye de kazancını sokak röportajında anlattı. Gelin detaylara geçelim.

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Günde 6-7 saat çalıştığını dile getiren kurye bir ayda 120 bin TL kazandığını iddia etmişti.

Günde 6-7 saat çalıştığını dile getiren kurye bir ayda 120 bin TL kazandığını iddia etmişti.

Masrafları çıkarınca ise 80 bin TL kaldığını söyledi. Yorumlarda buluşan izleyiciler günde 150 paket dağıtmanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Masrafları çıkarınca ise 80 bin TL kaldığını söyledi. Yorumlarda buluşan izleyiciler günde 150 paket dağıtmanın mümkün olmadığını dile getirdi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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