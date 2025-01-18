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Çorum Belediyesi Squid Game Konseptiyle Çevre Temizliğine Dikkat Çekti

Çorum Belediyesi Squid Game Konseptiyle Çevre Temizliğine Dikkat Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.01.2025 - 14:58

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İlk sezonuyla dünya çapında gündem olan Squid Game, ikinci sezonunun yayınlanmasıyla yeniden gündem olabilmeyi başardı. Squid Game konseptiyle sosyal medyada paylaşım yapmayan kalmadı derken Çorum Belediyesi de akıma katıldı. “Temizlik kırmızı çizgimiz” notuyla Belediye Twitter hesabından paylaşım yaptı. Gelin birlikte bakalım.

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Çorum Belediyesi Squid Game’i çevre temizliğinin önemine vurgu yapmak adına parodileştirmişti.

Çorum Belediyesi Squid Game’i çevre temizliğinin önemine vurgu yapmak adına parodileştirmişti.

Epey ilgi gören videoya beğeni ve yorumlar yağdı.

Epey ilgi gören videoya beğeni ve yorumlar yağdı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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