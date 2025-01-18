İşi Nasıl Yapacağını Anlatan Ustasını Dinleyen Kedinin O Anlarına Kalpler Eridi!

@yavuzseref67 adlı TikTok hesabından kedileriyle paylaşımlar yapan bir usta içimizi ısıtıyor. Birkaç gün önce kedilerinden biriyle çektiği video öylesine popüler oldu ki, sosyal medya ikiliyi konuşuyor. Ustamız dükkanda baktığı tatlı kedisine iş öğrettiği anları paylaşmıştı. Gelin detaylara geçelim.
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“Sizce bu çırak işi öğrenir mi?” notunu düşen usta, kedisine adım adım işi anlatıyordu.
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Kedinin onu ayakta uyur vaziyette dinlemeleri, telefona bakmaları ve dahasıyla içimiz ısındı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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