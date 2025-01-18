Eski Bir Halıya Resim Çizerek Harikalar Yaratan Ressam Gizem Aytaç’ın Eserine Sizler de Bayılacaksınız!

@gizemaytac.art adlı Instagram hesabından içerikler üreten Gizem Aytaç adlı ressam son paylaşımıyla viral oldu. Yetenekli ressam bir müşterisinin yolladığı halıya yaptığı çalışmasıyla beğenileri toplamıştı. Müşterisinin halı seçimi ayrı güzel, ressamımızın hünerli dokunuşları ayrı güzeldi. Gelin detaylara geçelim.
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Müşterisinin çalışma yapması için ressamımıza gönderdiği halı fotoğraftaki gibiydi.
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Sonuç ise bu şekilde oldu. Halının havasına hava katan çalışma hepimizi büyüledi.
İşte detaylar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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