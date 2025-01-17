Anne ve Babasını Görüntülü Arayan Kadın Ekrana Yansıttığı Videoyla Korku Saldı

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Anne ve babası telefonu açtıklarında gördükleri kişi karşısında ilk başta ciddiye almayıp, gülmeye başladı.
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Ancak şaka devam edince endişe ederek hemen kadının eşini yani damatlarını aradılar.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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