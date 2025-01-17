onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Anne ve Babasını Görüntülü Arayan Kadın Ekrana Yansıttığı Videoyla Korku Saldı

Anne ve Babasını Görüntülü Arayan Kadın Ekrana Yansıttığı Videoyla Korku Saldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.01.2025 - 15:36

İçerik Devam Ediyor

@thee.mell adlı TikTok kullanıcısı anne ve babasını görüntülü arayarak bir şaka yapmak istemişti. Sosyal medyada meşhur olan bir adamın videosunu kullanan kadın, anne ve babasını korkuttu. Gelin detaylara geçelim. Belki sizlere de şaka için ilham olur…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Anne ve babası telefonu açtıklarında gördükleri kişi karşısında ilk başta ciddiye almayıp, gülmeye başladı.

Anne ve babası telefonu açtıklarında gördükleri kişi karşısında ilk başta ciddiye almayıp, gülmeye başladı.

Ancak şaka devam edince endişe ederek hemen kadının eşini yani damatlarını aradılar.

Ancak şaka devam edince endişe ederek hemen kadının eşini yani damatlarını aradılar.

İşte o anlar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın