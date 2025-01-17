Anne ve Babasını Görüntülü Arayan Kadın Ekrana Yansıttığı Videoyla Korku Saldı

@thee.mell adlı TikTok kullanıcısı anne ve babasını görüntülü arayarak bir şaka yapmak istemişti. Sosyal medyada meşhur olan bir adamın videosunu kullanan kadın, anne ve babasını korkuttu. Gelin detaylara geçelim. Belki sizlere de şaka için ilham olur…