İki Araç Arasına Park Eden Tır Şoförü O Anlarıyla Adeta Hipnoz Etti

Kusursuz bir şekilde park yapan bir tır şoförü o anlarında drone ile görüntülendi. Anbean soluksuz şekilde park edişini izledik. Çünkü şoförlüğünü konuşturmuştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede etkileşim aldı. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?
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İki tırın arasına girecek olan şoför birkaç hamleyle işini halletmişti.
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Görüntüleri izlerken basit gibi görünse de aslında böylesine kusursuz bir park o kadar da kolay değildi.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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