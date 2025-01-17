İki Araç Arasına Park Eden Tır Şoförü O Anlarıyla Adeta Hipnoz Etti

Kusursuz bir şekilde park yapan bir tır şoförü o anlarında drone ile görüntülendi. Anbean soluksuz şekilde park edişini izledik. Çünkü şoförlüğünü konuşturmuştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede etkileşim aldı. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?