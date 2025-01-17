43 Yılın Ardından Emekli Olan Öğretmen, Öğrencilerinin Duygusal Vedasıyla Uğurlandı

43 yıldır öğretmenlik görevini yerine getiren Mustafa Bölükbaşı, Hatay’da 34 yıldır çalıştığı okuldan emekli oldu. Öğretmen arkadaşları ve biricik öğrencilerinin ona bir veda sürprizi vardı. Merdivenleri donatan öğrenciler, hayatlarına dokunan öğretmenleri Mustafa Bölükbaşı’na alkışlarla, çiçeklerle veda etti. O duygu dolu anlar karşısında tebessüm etmemek elde değildi. Gelin detaylara geçelim.
Kaynak: İHA
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Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki Anadolu Lisesi’nde 34 yıldır görev yapan Mustafa Bölükbaşı son dersini verdikten sonra anlamlı bir sürprizle karşılaştı.
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65 yaşındaki Bölükbaşı duygusal anların ardından herkese teşekkürleri iletti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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