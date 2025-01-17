43 Yılın Ardından Emekli Olan Öğretmen, Öğrencilerinin Duygusal Vedasıyla Uğurlandı

43 yıldır öğretmenlik görevini yerine getiren Mustafa Bölükbaşı, Hatay’da 34 yıldır çalıştığı okuldan emekli oldu. Öğretmen arkadaşları ve biricik öğrencilerinin ona bir veda sürprizi vardı. Merdivenleri donatan öğrenciler, hayatlarına dokunan öğretmenleri Mustafa Bölükbaşı’na alkışlarla, çiçeklerle veda etti. O duygu dolu anlar karşısında tebessüm etmemek elde değildi. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: İHA