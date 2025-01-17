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Her Kelime Aynı Gibi: Türkçe Bir Cümlenin Çince Karşılığını Söyleyen Adam Kafaları Karıştırdı

Her Kelime Aynı Gibi: Türkçe Bir Cümlenin Çince Karşılığını Söyleyen Adam Kafaları Karıştırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.01.2025 - 16:31

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Çince dünyadaki en zor dillerden desek yeridir. Çincenin karmaşıklığı ve kimi kelimelerdeki telaffuz benzerliği anadili olmayıp da öğrenmeye çalışanlar için epey güçlük çıkarıyor. Şimdiyse @melgurkan adlı TikTok kullanıcısının erkek arkadaşına söylettiği bir cümle ile karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.

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İçerik üreticisi kadın erkek arkadaşından “Üzüm yerken üzüm kabuğunu atma. Üzüm yemeden üzüm kabuğunu at.” demesini istemişti.

İçerik üreticisi kadın erkek arkadaşından “Üzüm yerken üzüm kabuğunu atma. Üzüm yemeden üzüm kabuğunu at.” demesini istemişti.

Çevirmesine çevirdi ancak bizim Çince versiyonda duyduğumuz tek şey “şıpıtıputapi” gibi bir sesti.

Çevirmesine çevirdi ancak bizim Çince versiyonda duyduğumuz tek şey “şıpıtıputapi” gibi bir sesti.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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