Her Kelime Aynı Gibi: Türkçe Bir Cümlenin Çince Karşılığını Söyleyen Adam Kafaları Karıştırdı

Çince dünyadaki en zor dillerden desek yeridir. Çincenin karmaşıklığı ve kimi kelimelerdeki telaffuz benzerliği anadili olmayıp da öğrenmeye çalışanlar için epey güçlük çıkarıyor. Şimdiyse @melgurkan adlı TikTok kullanıcısının erkek arkadaşına söylettiği bir cümle ile karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.