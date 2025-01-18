Karne Günü Belge Alamayan Öğrencinin Dramıyla Gassal Dizisine Harika Parodi

Dün yaklaşık 20 milyon öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Şimdiyse iki haftalık tatilin tadını çıkarma zamanı. Gebze’de Farabi İlk ve Ortaokulu da Instagram hesabından karne gününe dair bir paylaşım yaparak beğenilerle buluştu. Yakın zamanda Tabii platformunda yayınlanan ve çok sevilen Gassal dizisine parodi çekmişlerdi. Gelin birlikte bakalım.