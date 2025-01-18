Karne Günü Belge Alamayan Öğrencinin Dramıyla Gassal Dizisine Harika Parodi

Dün yaklaşık 20 milyon öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Şimdiyse iki haftalık tatilin tadını çıkarma zamanı. Gebze’de Farabi İlk ve Ortaokulu da Instagram hesabından karne gününe dair bir paylaşım yaparak beğenilerle buluştu. Yakın zamanda Tabii platformunda yayınlanan ve çok sevilen Gassal dizisine parodi çekmişlerdi. Gelin birlikte bakalım.
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Gassal dizisini izlediyseniz bilirsiniz bölüm sonlarında Ahmet Kural’ın sahnelerinin ardından Şahin Kendirici’nin seslendirdiği şarkılar yer alıyordu.
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Öğrenciler de karne günü belge almayı kıl payı kaçıranların dramıyla aynı sahneyi canlandırmıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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