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Ödeme Sırası Beklerken Gelip Hakaretler Yağdıran Kadına Verdiği Cevapla Dumur Eden Adam Alkışları Topladı

Ödeme Sırası Beklerken Gelip Hakaretler Yağdıran Kadına Verdiği Cevapla Dumur Eden Adam Alkışları Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.01.2025 - 14:19

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Bazen kendini bilmez insanlarla diyaloğa girmek zorunda kalabiliyoruz. Haklı ya da haksız olalım böyle münakaşa anlarında dili tutulanlar da oluyor, cevabı yapıştıranlar da. İşte şimdi tam da bu konuya harika bir örnekle karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?

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Ödeme yapma sırası beklerken arkasından bir kadının gelerek “Sıra benimdi” dediğini ve kendisinin öncelik vermesini beklemeden aptal olduğunu söyleyerek hakaretler yağdırdığını anlatan adam cevabıyla dumur etmişti.

Ödeme yapma sırası beklerken arkasından bir kadının gelerek “Sıra benimdi” dediğini ve kendisinin öncelik vermesini beklemeden aptal olduğunu söyleyerek hakaretler yağdırdığını anlatan adam cevabıyla dumur etmişti.

Adam o anda bir engeli var gibi yaparak işaret diliyle özür dilemiş, kadının ise pişmanlığından yapmadığı kalmamıştı. İşte tam da o anda kadının kulağına “Şimdi sen ne kadar aptalsın?” diyerek son noktayı koymuştu.

Adam o anda bir engeli var gibi yaparak işaret diliyle özür dilemiş, kadının ise pişmanlığından yapmadığı kalmamıştı. İşte tam da o anda kadının kulağına “Şimdi sen ne kadar aptalsın?” diyerek son noktayı koymuştu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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