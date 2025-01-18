Ödeme Sırası Beklerken Gelip Hakaretler Yağdıran Kadına Verdiği Cevapla Dumur Eden Adam Alkışları Topladı

Bazen kendini bilmez insanlarla diyaloğa girmek zorunda kalabiliyoruz. Haklı ya da haksız olalım böyle münakaşa anlarında dili tutulanlar da oluyor, cevabı yapıştıranlar da. İşte şimdi tam da bu konuya harika bir örnekle karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?