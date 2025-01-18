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Viraja Girişi Geç Söyleyince Yapılan Ani Dönüşle Araç İçinde Panik Dolu Anlar Yaşandı

Viraja Girişi Geç Söyleyince Yapılan Ani Dönüşle Araç İçinde Panik Dolu Anlar Yaşandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.01.2025 - 15:48

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@merveyazar adlı TikTok kullanıcısı arkadaşlarıyla trafikteyken şarkı söylediği anları videoya alıyordu. Navigasyona bakan arkadaşı dönecekleri yeri biraz geç söyleyince sol şeritten viraja doğru hızlı bir giriş oldu. Hal böyle olunca araçta çığlıklar uçuştu. Gergin atmosfer şoföre de yansıdı. Gelin detaylara bakalım.

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Viraja biraz sert girince arkadaşları panikleyerek çığlıklar attı.

Viraja biraz sert girince arkadaşları panikleyerek çığlıklar attı.

Arkadaşlarının çığlıkları üzerine sinirlenerek “Lütfen bağırmayın” diyen şoför de gerilmişti.

Arkadaşlarının çığlıkları üzerine sinirlenerek “Lütfen bağırmayın” diyen şoför de gerilmişti.

Siz böyle anlarda şoförü daha çok panik yapmamak için sakin kalanlardan mısınız, yoksa korkusunu yaşayanlardan mı? Yorumlarda buluşalım!

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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