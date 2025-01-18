Viraja Girişi Geç Söyleyince Yapılan Ani Dönüşle Araç İçinde Panik Dolu Anlar Yaşandı

@merveyazar adlı TikTok kullanıcısı arkadaşlarıyla trafikteyken şarkı söylediği anları videoya alıyordu. Navigasyona bakan arkadaşı dönecekleri yeri biraz geç söyleyince sol şeritten viraja doğru hızlı bir giriş oldu. Hal böyle olunca araçta çığlıklar uçuştu. Gergin atmosfer şoföre de yansıdı. Gelin detaylara bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Viraja biraz sert girince arkadaşları panikleyerek çığlıklar attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arkadaşlarının çığlıkları üzerine sinirlenerek “Lütfen bağırmayın” diyen şoför de gerilmişti.
İşte o anlar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın