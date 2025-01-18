“Ekonomik Kriz Yok” Diyerek Herkesin Alım Gücünün Yüksek Olduğunu İddia Eden Kişi Akıl Tutulması Yaşattı

Geçim sıkıntısı yaşayan onlarca kişi varken bir vatandaş verdiği sokak röportajında ekonomik kriz olmadığını iddia etti. Söylemleri akıl tutulması yaşatacak türdendi. Söyle Şimdi adlı Instagram hesabından paylaşılan video gündem oldu. Gelin detaylara geçelim. Düşünceleriniz içinse yorumlarda buluşalım!
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Herkesin alım gücünün yüksek olduğunu, isteyenin istediğini alabildiğini söyleyen vatandaş, “Herkes ayağını yorganına göre uzatsın” da dedi.
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Her şeyin para olmadığını ve asıl olayın saygı sevgi olduğunu da sözlerine ekledi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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