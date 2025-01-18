Yüzsüz Ev Sahibinin İlanı Ağızları Açık Bıraktı: Ceza Alması İçin Çağrıda Bulunuldu
Yüzsüz Ev Sahibinin İlanı Ağızları Açık Bıraktı: Ceza Alması İçin Çağrıda Bulunuldu
Konut fırsatçılığı hız kesmiyor. Bu kez sosyal medyada eşi benzeri görülmemiş bir konut ilanı gündem oldu. Bir internet sitesinde verilen ilanda ev sahibinin yüzsüzlüğü “Pes” dedirtti. Sosyal medya kullanıcıları ilan sahibinin ceza alması için paylaşımlara Ticaret Bakanlığı’nı etiketledi.
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“Yavuz hırsız ev sahibini bastırır” atasözünde bu kez roller değişti. Bir ev sahibi internet sitesinde verdiği ilana yazdıkları “Bu kadar da olmaz” dedirtti.
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Evi 3 milyon 995 bin liradan satışa koyan ev sahibi, açıklama kısmında dairenin fiyatının 5 milyon TL olacağına dair şok eden bir uyarı yaptı.
Ev sahibi ilanda “Yılsonu ya da ocak ayında konut kredilerinde indirim geldiği gibi daire fiyatı 5 milyon TL'den satılacak” sözleriyle almak isteyeni peşin peşin uyardı!
Sosyal medyada gündem olan ilana tepki yağdı. Kullanıcılar, ev sahibinin ceza alması için Ticaret Bakanlığı’nı etiketledi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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