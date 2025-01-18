onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yüzsüz Ev Sahibinin İlanı Ağızları Açık Bıraktı: Ceza Alması İçin Çağrıda Bulunuldu

Yüzsüz Ev Sahibinin İlanı Ağızları Açık Bıraktı: Ceza Alması İçin Çağrıda Bulunuldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.01.2025 - 12:55

Konut fırsatçılığı hız kesmiyor. Bu kez sosyal medyada eşi benzeri görülmemiş bir konut ilanı gündem oldu. Bir internet sitesinde verilen ilanda ev sahibinin yüzsüzlüğü “Pes” dedirtti.  Sosyal medya kullanıcıları ilan sahibinin ceza alması için paylaşımlara Ticaret Bakanlığı’nı etiketledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Yavuz hırsız ev sahibini bastırır” atasözünde bu kez roller değişti. Bir ev sahibi internet sitesinde verdiği ilana yazdıkları “Bu kadar da olmaz” dedirtti.

“Yavuz hırsız ev sahibini bastırır” atasözünde bu kez roller değişti. Bir ev sahibi internet sitesinde verdiği ilana yazdıkları “Bu kadar da olmaz” dedirtti.

Evi 3 milyon 995 bin liradan satışa koyan ev sahibi, açıklama kısmında dairenin fiyatının 5 milyon TL olacağına dair şok eden bir uyarı yaptı.

Evi 3 milyon 995 bin liradan satışa koyan ev sahibi, açıklama kısmında dairenin fiyatının 5 milyon TL olacağına dair şok eden bir uyarı yaptı.

Ev sahibi ilanda “Yılsonu ya da ocak ayında konut kredilerinde indirim geldiği gibi daire fiyatı 5 milyon TL'den satılacak” sözleriyle almak isteyeni peşin peşin uyardı!

Ev sahibi ilanda “Yılsonu ya da ocak ayında konut kredilerinde indirim geldiği gibi daire fiyatı 5 milyon TL'den satılacak” sözleriyle almak isteyeni peşin peşin uyardı!

Sosyal medyada gündem olan ilana tepki yağdı. Kullanıcılar, ev sahibinin ceza alması için Ticaret Bakanlığı’nı etiketledi.

Sosyal medyada gündem olan ilana tepki yağdı. Kullanıcılar, ev sahibinin ceza alması için Ticaret Bakanlığı’nı etiketledi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
5
4
4
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın