Yüzsüz Ev Sahibinin İlanı Ağızları Açık Bıraktı: Ceza Alması İçin Çağrıda Bulunuldu

Konut fırsatçılığı hız kesmiyor. Bu kez sosyal medyada eşi benzeri görülmemiş bir konut ilanı gündem oldu. Bir internet sitesinde verilen ilanda ev sahibinin yüzsüzlüğü “Pes” dedirtti. Sosyal medya kullanıcıları ilan sahibinin ceza alması için paylaşımlara Ticaret Bakanlığı’nı etiketledi.