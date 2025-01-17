150 Kişiye Mezar Olan Palmiye Sitesi’nin Müteahhidi 23 Gün Cezaevinde Kaldıktan Sonra Tahliye Edildi

6 Şubat Depremleri’nin merkezi Kahramanmaraş’ta Palmiye Sitesi, 150 kişiye mezar oldu. Açılan davada sanıklardan Hacı Mehmet Ersoy, sitenin müteahhidi olduğunu reddetmiş ve evi almak isteyenlere sadece gezdirdiğini belirtmişti.

Ancak 26 Aralık 2024'teki ikinci duruşmada sitenin müteahhidi Ali Babaoğlu, Palmiye Sitesi’ni Ersoy ile yaptıklarını belirten belgeleri mahkemeye sunmuştu. Cezaevine gönderilen Hacı Mehmet Ersoy'un 81 yaşında olması gerekçe gösterilerek ‘Kocama haline’ girdiğine dair sağlık raporu mahkemeye sunuldu.

23 gün cezaevinde kalan Ersoy tahliye edildi.