150 Kişiye Mezar Olan Palmiye Sitesi’nin Müteahhidi 23 Gün Cezaevinde Kaldıktan Sonra Tahliye Edildi
150 Kişiye Mezar Olan Palmiye Sitesi’nin Müteahhidi 23 Gün Cezaevinde Kaldıktan Sonra Tahliye Edildi
6 Şubat Depremleri’nin merkezi Kahramanmaraş’ta Palmiye Sitesi, 150 kişiye mezar oldu. Açılan davada sanıklardan Hacı Mehmet Ersoy, sitenin müteahhidi olduğunu reddetmiş ve evi almak isteyenlere sadece gezdirdiğini belirtmişti.
Ancak 26 Aralık 2024'teki ikinci duruşmada sitenin müteahhidi Ali Babaoğlu, Palmiye Sitesi’ni Ersoy ile yaptıklarını belirten belgeleri mahkemeye sunmuştu. Cezaevine gönderilen Hacı Mehmet Ersoy'un 81 yaşında olması gerekçe gösterilerek ‘Kocama haline’ girdiğine dair sağlık raporu mahkemeye sunuldu.
23 gün cezaevinde kalan Ersoy tahliye edildi.
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Kahramanmaraş’ta bulunan Palmiye Sitesi’nde 6 Şubat Depremleri’nde 150 kişi can verdi. Davanın sanıklarından müteahhit Hacı Mehmet Ersoy, tahliye edildi.
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Ersoy, ilk duruşmada sitenin müteahhidi olmadığını ve emlakçı gibi ev gezdirdiğini ileri sürmüştü.
Ersoy, 26 Aralık 2024’te görülen ikinci duruşmada cezaevine gönderildi. 81 yaşındaki Ersoy’un avukatları tutukluğa itiraz etti. Ersoy’un ‘kocama haline’ girdiğine dair sağlık raporunu mahkemeye sundu.
İtirazı değerlendiren mahkeme Ersoy’un kocama hali nedeniyle cezaevinde kalamayacağına dair tahliyesine karar verdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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