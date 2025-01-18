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Beyaz Saray'a Türk Dokunuşu: Donald Trump’ın Kullanacağı Havlular Denizli'de Üretildi

Beyaz Saray'a Türk Dokunuşu: Donald Trump’ın Kullanacağı Havlular Denizli'de Üretildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.01.2025 - 11:11

Kasım 2024’te gerçekleştirilen seçimlerle yeniden galip gelen Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. 20 Ocak’ta yönetimi Joe Biden’ın devralacak Trump’ın yaşayacağı Beyaz Saray’da hummalı hazırlıklar da sürüyor. 

Trump ailesinin Beyaz Saray’da kullanacağı havlular Denizli’de üretildi. Trump’ın kullanacağı Türk Malı havlular ABD’ye sevk edilecek.

Kaynak: İHA

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ABD’nin Kasım 2024’te yeniden seçilen Donald Trump, 20 Ocak’ta yönetimi Joe Biden’dan alacak. Böylece ABD’de Trump 2.0 dönemi başlamış olacak.

ABD’nin Kasım 2024’te yeniden seçilen Donald Trump, 20 Ocak’ta yönetimi Joe Biden’dan alacak. Böylece ABD’de Trump 2.0 dönemi başlamış olacak.

Donald Trump, 2017-2021 yılları arasında ABD’nin 45’inci başkanı olarak görev yaptı. 5 Kasım 2024 seçimlerinde Demokrat Parti adayı Kamala Harris’i hem halk oyunda hem eyalet delege sayısında geride bıraktı.

Trump ailesinin yerleşeceği Beyaz Saray’da hummalı çalışmalar sürüyor. Yeniden ‘First Lady’ olacak Melania Trump, ailesinin yaşayacağı katlar için mobilyaları yenileme telaşında.

Trump ailesinin yerleşeceği Beyaz Saray’da hummalı çalışmalar sürüyor. Yeniden ‘First Lady’ olacak Melania Trump, ailesinin yaşayacağı katlar için mobilyaları yenileme telaşında.

First Lady, katıldığı bir programda “Biraz değişiklik olacak. Çok fazla değil. Çoktan toparlandım. İçeri girmesi gereken mobilyaları çoktan seçtim. Yani bu sefer çok farklı bir geçiş oldu şimdi kendimi de daha hazır hissediyorum” dedi.

Trump ailesinin Beyaz Saray’da kullanacağı havlular Denizli’de üretildi. Üretilen havluların üzerinde Beyaz Saray logosu yer alıyor. Türk Malı havlular önümüzdeki günlerde Beyaz Saray’a gönderilecek.

Trump ailesinin Beyaz Saray’da kullanacağı havlular Denizli’de üretildi. Üretilen havluların üzerinde Beyaz Saray logosu yer alıyor. Türk Malı havlular önümüzdeki günlerde Beyaz Saray’a gönderilecek.

Firma müdürü Veysel Akçay, “Beyaz Saray için sipariş edilen havluların üretimini tamamladık. Parası pulu bir tarafa bu olayın prestiji dahi bize yeter” dedi.

Firma müdürü Veysel Akçay, “Beyaz Saray için sipariş edilen havluların üretimini tamamladık. Parası pulu bir tarafa bu olayın prestiji dahi bize yeter” dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Türker Gökçe

Yine en övünülmeyecek şeyi bulup onunla övünen güzel ülkem.😅

Rıza R Akın

öfff bee habere bak mutluluktan ve gururdan bu gün wc ye daha cok girip akşam kutlamalara katılacağım ... bu gurur bin yıl yeter bize

Mrs. Tosun

dogru tercih