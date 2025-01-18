Beyaz Saray'a Türk Dokunuşu: Donald Trump’ın Kullanacağı Havlular Denizli'de Üretildi
Beyaz Saray'a Türk Dokunuşu: Donald Trump’ın Kullanacağı Havlular Denizli'de Üretildi
Kasım 2024’te gerçekleştirilen seçimlerle yeniden galip gelen Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. 20 Ocak’ta yönetimi Joe Biden’ın devralacak Trump’ın yaşayacağı Beyaz Saray’da hummalı hazırlıklar da sürüyor.
Trump ailesinin Beyaz Saray’da kullanacağı havlular Denizli’de üretildi. Trump’ın kullanacağı Türk Malı havlular ABD’ye sevk edilecek.
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ABD’nin Kasım 2024’te yeniden seçilen Donald Trump, 20 Ocak’ta yönetimi Joe Biden’dan alacak. Böylece ABD’de Trump 2.0 dönemi başlamış olacak.
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Trump ailesinin yerleşeceği Beyaz Saray’da hummalı çalışmalar sürüyor. Yeniden ‘First Lady’ olacak Melania Trump, ailesinin yaşayacağı katlar için mobilyaları yenileme telaşında.
Trump ailesinin Beyaz Saray’da kullanacağı havlular Denizli’de üretildi. Üretilen havluların üzerinde Beyaz Saray logosu yer alıyor. Türk Malı havlular önümüzdeki günlerde Beyaz Saray’a gönderilecek.
Firma müdürü Veysel Akçay, “Beyaz Saray için sipariş edilen havluların üretimini tamamladık. Parası pulu bir tarafa bu olayın prestiji dahi bize yeter” dedi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Yine en övünülmeyecek şeyi bulup onunla övünen güzel ülkem.😅
öfff bee habere bak mutluluktan ve gururdan bu gün wc ye daha cok girip akşam kutlamalara katılacağım ... bu gurur bin yıl yeter bize
dogru tercih