Zamanda Yolculuk: İstanbul Suadiye’nin 1964’teki Hali ile Günümüzdeki Hali Kıyaslandı

Bu sıralar sık sık sosyal medyada şehirlerimizin eski ve yeni hallerinin paylaşıldığını görüyoruz. Bu paylaşımlara bir yenisi daha eklendi ve İstanbul Suadiye’ye gittik. Gelin detaylara geçelim. Bakalım değişim size ne düşündürecek?
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@sehrikesfederken adlı TikTok hesabından içerikler üreten Erhan Yılmaz Suadiye’nin 1964’teki hali ile günümüzdeki halini paylaştı.
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Eski görüntülerde yazlıkların yaygın olduğu görülürken şimdiyse boşluk yoktu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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