Yeğenine Kayak Öğretmek İsteyen Amcanın Yaşadığı Panik Anları Herkesi Güldürdü

Kışseverlerin favori aylarındayız. Tüm sosyal mecralarda kayak tatilinin tadını çıkaranların paylaşımlarını görüyoruz. Biz yazlıkçıyız diyenler bir yana kayak tatilinin tadı bir başka diyenler bir yana. @artursulo adlı TikTok kullanıcısı da yeğenine kayak öğrettiği anları paylaşmasıyla viral oldu. Gelin detaylara geçelim.