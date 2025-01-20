onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yeğenine Kayak Öğretmek İsteyen Amcanın Yaşadığı Panik Anları Herkesi Güldürdü

Yeğenine Kayak Öğretmek İsteyen Amcanın Yaşadığı Panik Anları Herkesi Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.01.2025 - 10:03

İçerik Devam Ediyor

Kışseverlerin favori aylarındayız. Tüm sosyal mecralarda kayak tatilinin tadını çıkaranların paylaşımlarını görüyoruz. Biz yazlıkçıyız diyenler bir yana kayak tatilinin tadı bir başka diyenler bir yana. @artursulo adlı TikTok kullanıcısı da yeğenine kayak öğrettiği anları paylaşmasıyla viral oldu. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tatlı çocuk tamtakır hazırlandıktan sonra aslında amcasının talimatlarıyla ilerleyecekti. Ancak kaymaya bir başladı ki tutabilene aşk olsun.

Tatlı çocuk tamtakır hazırlandıktan sonra aslında amcasının talimatlarıyla ilerleyecekti. Ancak kaymaya bir başladı ki tutabilene aşk olsun.

Tabii amcası bu kadar temiz bir şekilde kayacağını tahmin etmediği için arkasından bağıra çağıra paniklerle yetişmeye çalıştı.

Tabii amcası bu kadar temiz bir şekilde kayacağını tahmin etmediği için arkasından bağıra çağıra paniklerle yetişmeye çalıştı.

İşte o anlar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın