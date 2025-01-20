Yeğenine Kayak Öğretmek İsteyen Amcanın Yaşadığı Panik Anları Herkesi Güldürdü

Kışseverlerin favori aylarındayız. Tüm sosyal mecralarda kayak tatilinin tadını çıkaranların paylaşımlarını görüyoruz. Biz yazlıkçıyız diyenler bir yana kayak tatilinin tadı bir başka diyenler bir yana. @artursulo adlı TikTok kullanıcısı da yeğenine kayak öğrettiği anları paylaşmasıyla viral oldu. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tatlı çocuk tamtakır hazırlandıktan sonra aslında amcasının talimatlarıyla ilerleyecekti. Ancak kaymaya bir başladı ki tutabilene aşk olsun.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabii amcası bu kadar temiz bir şekilde kayacağını tahmin etmediği için arkasından bağıra çağıra paniklerle yetişmeye çalıştı.
İşte o anlar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın