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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
19.01.2025 - 14:23

Burada yemeklerin sadece karnımızı doyurduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Yemeklerle ilgili yaptıkları paylaşımlarla bizleri mizaha doyuran kullanıcılar var. Her hafta derlediğimiz en komik yemek tweetlerine bakmak ister misiniz? 'Evet' dediğinizi duyar gibiyiz :)

Haydi başlayalım!

Kayseri yağlamasına gelen enflasyon;

Kayseri yağlamasına gelen enflasyon;
twitter.com

Damla çikolatayı avuç avuç yemeyen de ne bileyim.

Damla çikolatayı avuç avuç yemeyen de ne bileyim.
twitter.com

Fakir pastasının verdiği hazzı verir mi, sanmam.

Fakir pastasının verdiği hazzı verir mi, sanmam.
twitter.com

Afiyet olsun Selena

Afiyet olsun Selena
twitter.com

N'olur böyle fikirler verme

N'olur böyle fikirler verme
twitter.com

Çökertme, bağırtma, hönkürtme

Çökertme, bağırtma, hönkürtme
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Leziz görünüyorlar

Leziz görünüyorlar
twitter.com

Kaldı mı böyle iltifatlar?

Kaldı mı böyle iltifatlar?
twitter.com

Grip olan herkes

Grip olan herkes
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Van Gogh'un kabusları

Van Gogh'un kabusları
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Ne kadar sosyalsiniz? Ben buzluktan çıkardığım yemeklerin izin verdiği kadar.

Ne kadar sosyalsiniz? Ben buzluktan çıkardığım yemeklerin izin verdiği kadar.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Epik bir anlatım

Epik bir anlatım
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!
twitter.com

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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