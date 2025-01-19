Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Burada yemeklerin sadece karnımızı doyurduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Yemeklerle ilgili yaptıkları paylaşımlarla bizleri mizaha doyuran kullanıcılar var. Her hafta derlediğimiz en komik yemek tweetlerine bakmak ister misiniz? 'Evet' dediğinizi duyar gibiyiz :)
Haydi başlayalım!
Kayseri yağlamasına gelen enflasyon;
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Damla çikolatayı avuç avuç yemeyen de ne bileyim.
Fakir pastasının verdiği hazzı verir mi, sanmam.
Afiyet olsun Selena
N'olur böyle fikirler verme
Çökertme, bağırtma, hönkürtme
👇🏻
Leziz görünüyorlar
Kaldı mı böyle iltifatlar?
Grip olan herkes
👇🏻
Van Gogh'un kabusları
👇🏻
Ne kadar sosyalsiniz? Ben buzluktan çıkardığım yemeklerin izin verdiği kadar.
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Epik bir anlatım
Haftaya görüşmek üzere!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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