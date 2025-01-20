Trump İstedi Böyle Oldu! ABD’de Yasaklanan TikTok Donald Trump'ın Kararıyla Yeniden Erişime Açıldı
Trump İstedi Böyle Oldu! ABD’de Yasaklanan TikTok Donald Trump'ın Kararıyla Yeniden Erişime Açıldı
ABD'de kullanımı mahkeme kararıyla yasaklanan TikTok, Başkan Donald Trump’ın devreye girmesiyle yeniden erişime açıldı. TikTok ise yaptığı açıklamada kullanıcılara, “Sabrınız ve desteğiniz için teşekkürler. Başkan Trump'ın çabaları sonucunda TikTok ABD'ye geri döndü. TikTok'ta sevdiğiniz her şeyi oluşturmaya, paylaşmaya ve keşfetmeye devam edebilirsiniz' dedi.
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TikTok, hizmet sağlayıcılarıyla yapılan bir anlaşma kapsamında ABD'deki operasyonlarını yeniden başlatma sürecinde olduğunu duyurmuştu.
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Şirket, Başkan Trump’a ve hizmet sağlayıcılarına teşekkür ederek, "TikTok’u 170 milyondan fazla Amerikalıya sunma ve 7 milyondan fazla küçük işletmenin büyümesine izin verme konusunda herhangi bir cezayla karşılaşmayacakları güvencesi sağladığı için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.
Açıklamada, bu sürecin "keyfi sansüre karşı bir tutum" olduğu belirtilirken, TikTok’un uzun vadeli bir çözüm için Başkan Trump ile iş birliği yapmaya devam edeceği vurgulandı.
Trump, Truth Social adlı platformda yaptığı açıklamada, TikTok yasağının yürürlüğe girme süresini uzatmak için pazartesi günü bir kararname imzalayacağını duyurmuştu. Paylaşımında, "Ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabiliriz." diyen Trump, TikTok’un yarısının ABD’li şirketlere ait olmasını şart koştuğunu ifade etmişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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