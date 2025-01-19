Trump'tan TikTok'a Bir Şans Daha Geldi: TikTok'tan Yeni Açıklama
Trump'tan TikTok'a Bir Şans Daha Geldi: TikTok'tan Yeni Açıklama
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Bugün itibariyle TikTok'a ABD'den ulaşmak tamamen engellenmişti. VPN ile bile kullanılamayan uygulama için TikTok yönetimi yeniden seferber oldu ve akşam saatlerinde açıklama geldi.
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Açıklamada "Şanslıyız ki Başkan Trump göreve gelir gelmez TikTok'u eski haline getirecek bir çözüm üzerinde bizimle birlikte çalışacağını belirtti." ifadelerine yer verildi.
Trump ise "ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabilmemiz için yasanın yasaklarının yürürlüğe girmesinden önceki süreyi uzatacağım" açıklaması yaptı.
Trump kendi sosyal medya platformu olan Truth Social'da "Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak bir girişimde %50'lik bir mülkiyet pozisyonuna sahip olmasını istiyorum" diye yazdı.
Trump, daha önce göreve geldikten sonra TikTok'a büyük olasılıkla 90 günlük bir erteleme tanıyacağını belirtmişti; TikTok ise uygulama kullanıcılarına gönderdiği bir bildiride bu açıklamaya atıfta bulundu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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