Trump'tan TikTok'a Bir Şans Daha Geldi: TikTok'tan Yeni Açıklama

Bugün itibarıyla TikTok, ABD'de yasaklanmıştı. VPN ile bile girilemeyen uygulama AppStore'dan da silinmişti. Gün içinde yaşanan gelişmeler yeni bir kapı araladı. TikTok yaptığı açıklamada Trump'ın yeni bir kararname yayınlayacağını söyledi. Trump şerh dolu bir açıklama yayınladı.