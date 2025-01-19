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Trump'tan TikTok'a Bir Şans Daha Geldi: TikTok'tan Yeni Açıklama

Trump'tan TikTok'a Bir Şans Daha Geldi: TikTok'tan Yeni Açıklama

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.01.2025 - 21:27

Bugün itibarıyla TikTok, ABD'de yasaklanmıştı. VPN ile bile girilemeyen uygulama AppStore'dan da silinmişti. Gün içinde yaşanan gelişmeler yeni bir kapı araladı. TikTok yaptığı açıklamada Trump'ın yeni bir kararname yayınlayacağını söyledi. Trump şerh dolu bir açıklama yayınladı.

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Bugün itibariyle TikTok'a ABD'den ulaşmak tamamen engellenmişti. VPN ile bile kullanılamayan uygulama için TikTok yönetimi yeniden seferber oldu ve akşam saatlerinde açıklama geldi.

Bugün itibariyle TikTok'a ABD'den ulaşmak tamamen engellenmişti. VPN ile bile kullanılamayan uygulama için TikTok yönetimi yeniden seferber oldu ve akşam saatlerinde açıklama geldi.

Açıklamada "Şanslıyız ki Başkan Trump göreve gelir gelmez TikTok'u eski haline getirecek bir çözüm üzerinde bizimle birlikte çalışacağını belirtti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada "Şanslıyız ki Başkan Trump göreve gelir gelmez TikTok'u eski haline getirecek bir çözüm üzerinde bizimle birlikte çalışacağını belirtti." ifadelerine yer verildi.

Trump ise "ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabilmemiz için yasanın yasaklarının yürürlüğe girmesinden önceki süreyi uzatacağım" açıklaması yaptı.

Trump ise "ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabilmemiz için yasanın yasaklarının yürürlüğe girmesinden önceki süreyi uzatacağım" açıklaması yaptı.

Trump kendi sosyal medya platformu olan Truth Social'da "Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak bir girişimde %50'lik bir mülkiyet pozisyonuna sahip olmasını istiyorum" diye yazdı.

Trump kendi sosyal medya platformu olan Truth Social'da "Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak bir girişimde %50'lik bir mülkiyet pozisyonuna sahip olmasını istiyorum" diye yazdı.

Trump, daha önce göreve geldikten sonra TikTok'a büyük olasılıkla 90 günlük bir erteleme tanıyacağını belirtmişti; TikTok ise uygulama kullanıcılarına gönderdiği bir bildiride bu açıklamaya atıfta bulundu.

Trump, daha önce göreve geldikten sonra TikTok'a büyük olasılıkla 90 günlük bir erteleme tanıyacağını belirtmişti; TikTok ise uygulama kullanıcılarına gönderdiği bir bildiride bu açıklamaya atıfta bulundu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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