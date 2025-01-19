İçişleri Bakanlığı Açıkladı: 120 Bin 926 Sosyal Medya Hesabı Hakkında İşlem Yapıldı
İçişleri Bakanlığı Açıkladı: 120 Bin 926 Sosyal Medya Hesabı Hakkında İşlem Yapıldı
Önceki yıllarda olduğu gibi 2024 de sosyal medya için yoğun geçti. Haber ve goygoy kaynağı dediğimiz sosyal medya kimi zaman da suçun beşiği olabiliyor. Geçtiğimiz yıl sosyal medya gözaltıları için de yoğun oldu. Gazetecilerden normal sosyal medya kullanıcılarına dek birçok kişi bu kategoride gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı da bu konudaki toplam veriyi yayınladı.
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İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada 2024'te yürütülen "siber devriye" faaliyetleri sonucu, çeşitli suçlarla bağlantılı olduğu tespit edilen hesaplarla ilgili açıklama yayınladı.
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Siber devriyeler, sosyal medya platformlarında belirli anahtar kelimeleri, sembolleri ve şüpheli hesapları izleyerek çevrim içi platformlar, şifreli mesajlaşma ağları ve karanlık ağdaki suç faaliyetlerini takip ediyor.
Ekiplerin 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında siber ortamda gerçekleştirdiği denetimlerde, 1524 kaçakçılık vakası ve 101 göçmen kaçakçılığı olayı tespit edildi. Ayrıca internette 54 bin 144 asayiş, 33 bin 207 terör, 14 bin 554 güvenlik, 3 bin 517 siber suç ve 1604 narkotik suçunun izine rastlandı.
Siber devriyeler tarafından suç işlendiği tespit edilen 120 bin 926 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmelere göre, 2024 yılında yapay zeka teknolojilerinin kötüye kullanımıyla "deepfake" içerikler, sahte ses ve görüntü kayıtları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerinde artış yaşandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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