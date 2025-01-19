İçişleri Bakanlığı Açıkladı: 120 Bin 926 Sosyal Medya Hesabı Hakkında İşlem Yapıldı

Önceki yıllarda olduğu gibi 2024 de sosyal medya için yoğun geçti. Haber ve goygoy kaynağı dediğimiz sosyal medya kimi zaman da suçun beşiği olabiliyor. Geçtiğimiz yıl sosyal medya gözaltıları için de yoğun oldu. Gazetecilerden normal sosyal medya kullanıcılarına dek birçok kişi bu kategoride gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı da bu konudaki toplam veriyi yayınladı.